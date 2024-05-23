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Gündem CHP’li belediyelerde isyan! Bayraklı’da işçiler koridora böyle girdi… Direne direne kazanacağız
Gündem

CHP’li belediyelerde isyan! Bayraklı’da işçiler koridora böyle girdi… Direne direne kazanacağız

Yeniakit Publisher
2024-05-23 09:31:00 -

İzmir Bayraklı'da eksik maaş krizi nedeniyle Belediye işçileri yolu kapattı, belediye binası önünde eylem yaparak koridorda böyle sloganlar attı. “Direne direne kazanacağız”

İzmir'de, maaşları eksik yatırıldığı gerekçesiyle eylem başlatan Bayraklı Belediyesi çalışanları protestolarını sürdürüyor.

Belediye binası önünde toplanan çalışanlar slogan attı, ücretlerinin tam yatması için yetkililere çağrıda bulundu. Temizlik işçilerinin de destek verdiği eylemde, çöp kamyonları belediye binası önüne getirildi.

Kamyonla bir süre yolu kapatan işçiler daha sonra araçla bölgeden uzaklaştı.

Bu esnada belediyenin bahçesinde eylemlerini sürdüren çalışanlar ise halay çekti.
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Geçen haftadan bu yana zaman zaman belediye önünde toplanan çalışanlar, ücretlerinin eksik yatırıldığını gerekçe göstererek eylem yapıyor.

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