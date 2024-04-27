CHP’li belediyelerde işçi kıyımına devam

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31 Mart Yerel Seçimleri öncesi “kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız” sözünü veren CHP’li başkanlar, belediyelerde yandaşlarına kadro açmak için kıyım yapıyor. Tek SMS ile 550 işçinin atıldığı Esenyurt’tan 100’e yakın personelin kovulduğu Ataşehir’e, 84 emekçinin gönderildiği İzmir’in Bayraklı ilçesinden, 300 çalışanın kapı dışarı edildiği Kiraz Belediyesine kadar çok sayıda CHP’li belediyede kıyım sürerken, dün de Filyos Belediyesi’nde 64 çalışanın iş akdi feshedildi.

Filyos'ta neler oluyor?

AK Parti’den CHP’ye geçen Zonguldak Filyos Belediyesini borçsuz devralan ve kasasında personelin maaşına 3 yıl yetecek kadar parası olan CHP’li Başkan Erol Acar’ın yandaşlarını işe almak için liyakatli personeli işten attığı ifade edildi. Yapılan kıyımın yanlış olduğunu belirten ilçe halkı, yol yakınken bu yanlıştan dönülmesi çağrısında bulunurken, onlarca çalışanın haksız ve hukuksuz olarak işten çıkarılması, her fırsatta liyakat vurgusu yapan CHP’lilerin çirkin yüzünü bir kez daha deşifre etti.

Liyakatli gönderildi

Tepkisini Akit aracılığıyla dile getiren konuşan AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, şunları söyledi: “Önceki dönem Filyos Belediye Başkanı AK Partiliydi. İşten atılanlar, AK Partili belediye başkanının almış olduğu işçilerdi. O zaman bu insanlar özenle, kanuna veya yönetmeliklere ve belediyenin şartnamelerine göre dikkatlice alındı. Her biri Filyos’a ve Filyos halkına yararlı işler yaptı. İşten çıkarlarını hepsi liyakat sahibi çalışanlardı. Bu durumda belediyenin kurumsal hafızası da sıfırlanmış oldu. Yani belediyenin iş yapma kabiliyeti zayıflamış oldu. Dolayısıyla biz çok üzüldük. Bizim ilçemizde böyle bir şey olmasını ben tasvip etmiyorum. Dediğim gibi oradaki işçilerin arkasında olmak istiyoruz.”

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