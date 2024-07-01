CHP’li belediyelerde emekçiler doğranıyor

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PKK’nın siyasi uzantısı ile yaptıkları kirli iş birliği neticesinde 31 Mart yerel seçimlerinde çok sayıda belediyeyi ele geçiren CHP’li başkanlar, işçi kıyımına devam ediyor. İzmir Çiğli, Bayraklı, Ataşehir, Üsküdar Belediyelerinin ardından şimdi de CHP’li İBB ve Yalova Belediyesi emekçilerin işine son verdi. CHP’li Ekrem İmamoğlu’na bağlı İBB iştiraki İSPARK, kasada para kalmadığı ve iflasa sürüklendiği için ‘performans düşüklüğü ve küçülme’ bahanesiyle işçi çıkarırken, Mehmet Gürel’in başkanlık koltuğunda oturduğu Yalova Belediyesi’nde 136 işçi tek tek aranarak iş akdinin feshedildiği haberi verildi. Göreve geldiği 2019 yılından bu yana İstanbullulara hizmet etmek yerine eziyet eden ve İBB’nin iştiraklerini iflas noktasına getiren İmamoğlu, kasada para kalmadığı için çareyi işçi çıkarmakta buldu. 2019 yılından önce 4 milyar euro değeri olan İSPARK’ı batma noktasına getiren İmamoğlu yönetimi çoğu 15 yıllık olan ve kurumda alan sorumlusu olarak çalışan tecrübeli 30 personeli “performans düşüklüğü ve kurumun küçülmeye gittiği” bahanesiyle işten attı. Geçtiğimiz aylarda Yalova Belediyesi Personel A.Ş., Hak-İş Hizmet-İş Sendikası’na gönderdiği yazıyla 345 işçinin iş akitlerini feshedeceğini ve toplu işten çıkartma yapacağını bildiren CHP’li Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel’de işçi kıyımına başladı. Yalova Belediyesi’nde çalışan 136 işçi tek tek aranarak işten çıkarıldıkları tebliğ edildiği bildirildi. Diğer yandan Yalova Belediyesi’nde mevcut çalışanların ise maaş alamadıkları öğrenildi.