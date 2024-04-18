CHP’li belediyelerde aile saltanatı sürüyor! Seçimden önce “liyakat” seçimden sonra “saltanat”
CHP'li belediyeler liyakatsizlikte sınır tanımıyor. Değişen yönetimlerle birlikte kıyak çekme dönemi de başladı.
Ataşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Adıgüzel’in Çekmeköy Belediye başkan yardımcısı olarak atanmasının ardından, bir ballı atama haberi de CHP’li Sarıyer Belediyesinden geldi.
Sarıyer Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü olarak çalışan CHP’li Filiz Coşkun’u üzmek istemeyen Başkan Oktay Aksu, eşi Hüseyin Çoşkun’u da Sarıyer Belediyesi Başkan yardımcısı olarak atadı.
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