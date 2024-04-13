CHP’li belediyeler tefecilerden borç almışlar!

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Ekonomik gerekçelerle sandığa gitmeyen küskün seçmen sayesinde göstermelik bir başarı elde eden ve AK Parti’den aldıkları belediyelerin mali durumunu afiş olarak bastıran CHP’nin algı operasyonu elinde patladı. Geçtiğimiz 5 yılda İBB, ABB ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni iflasa sürükleyen CHP yönetiminin Hatay’dan Esenyurt’a kadar birçok belediyenin kasasını boşaltarak tefecilerden borç alacak hale getirdiği ortaya çıktı.

Hatay tefecilerin ocağına düşmüş

CHP’den AK Parti’ye geçen Hatay’da Büyükşehir Belediyesinin güncel borç durumunu açıklayan Belediye Başkan Mehmet Öntürk, CHP’li Lütfü Savaş döneminden kalma 7 milyar TL’nin üzerinde borcu olduğunu ve önceki yönetimin tefecilerden dahi borç aldığını ifşa etti. Depremin yaralarının sarıldığı Hatay’da kapalı kapılar ardında yürütülen kirli siyasetin ve vurgun düzeninin son bulduğunu belirten AK Partili Başkan Öntürk, “Bugün öğrendim ki belediye için tefeciden bile borç alınmış. Korkmayın artık bu ‘aile şirketi devri’ sona erdi. Ben değil, biz şiarı ile bu belediyeyi yöneteceğiz” dedi.

Esenyurt'taki talanı CHP'li ele verdi

PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti’nin işaret ettiği CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, önceki dönem CHP’li Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un belediyeye 3 milyar TL’nin üstünde devasa bir borç bıraktığını itiraf etti. 1 Nisan itibarıyla belediyenin kasasının “bomboş” olduğunu belirten CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “Son aylarda giderek yükselen bir ivmeyle birçok ihale ve birçok ödeme yapılmış ve bize boş bir kasa ile 3 milyar TL’nin üstünde bir borç devredilmiştir” sözleriyle, CHP’li önceki başkanın talanını gözler önüne serdi.

Seçim günü kadrolaşma tam gaz

Seçim takviminin belli olduğu tarihten itibaren ve belediye başkanı seçildiği 1 Nisan’dan sonra bile Esenyurt Belediyesinde usul ve esasa aykırı bir şekilde işe alımların yapıldığını aktaran Özer, şunları kaydetti: “Tamamen kasıtlı bir biçimde yürütülen bu süreç, aday gösterilmemiş olmasından dolayı kişisel bir hırs ile gelecek yönetim üzerine bir yük ve enkaz bırakma çabası ile adım atan bir yönetim anlayışından ibarettir. Sormak isteriz; yeni bir yönetimin işbaşına geleceği açıkken giderayak, son bir haftada onlarca müdürlüğe, başkan yardımcılıklarına atama yapmanın amacı, anlamı ve mantığı ne olabilir? Bu iyi niyetli, dürüst bir yönetim davranışı ile açıklanır mı?”

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Tarsus'un afişini astırsana

CHP’den Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da önceki CHP’li yönetimin belediyeyi soyup soğana çevirdiğini itiraf etti. Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz, yeniden aday gösterilmediği için CHP’den istifa eden eski başkan Haluk Bozdoğan’ın kirli çamaşırlarını ifşa eden CHP’li Ali Boltaç, belediyenin toplamda 593 milyon 928 bin 978 TL gibi muazzam bir borç içerisinde olduğunu açıkladı.

İstanbul-Ankara ve İzmir iflasın eşiğinde

Öte yandan; İBB’yi 25 milyar lira borçla devralan Ekrem İmamoğlu 2023 itibariyle belediyenin toplam borcunu 150 milyar TL’ye çıkarırken, Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesinin 5 yıl önce 200 milyon TL olan sadece SGK prim borcu 20 kat artışla 4.5 milyar TL’ye yükseldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP’li belediyeler de aynı durumda. Peşi sıra deşifre olan fahiş borç rezaletleri, CHP’li yöneticilerin emrindeki belediyelerin nasıl talan edildiğini bir kez daha deşifre etti.