CHP'li belediyeler seçim çalışmalarına başladı

En büyük icraatı olarak şehirlere Mustafa Kemal heykeli dikmek olan CHP'li belediyeler yerel seçim çalışmalarına başladı.



HEYKEL SEVKİYATI

2019 yılındaki yerel seçimlerde kalesi İzmir'i kaybetmek istemeyen CHP'li belediyeler heykel sevkiyatı gerçekleştirdi. Heykelleri kamyonlarla getirten belediyeler İzmirli seçmenin gözünü yine heykellerle boyamaya çalışıyor.