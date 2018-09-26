CHP'li belediyeler seçim çalışmalarına başladı
Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde İzmir'de bile oyların düşeceği korkusuna kapılan CHP, şehrin farklı noktalarına Mustafa Kemal heykeli dikerek seçmenin kaybetmemeye çalışıyor.26 Eylül 2018 Çarşamba 13:21
En büyük icraatı olarak şehirlere Mustafa Kemal heykeli dikmek olan CHP'li belediyeler yerel seçim çalışmalarına başladı.
HEYKEL SEVKİYATI
2019 yılındaki yerel seçimlerde kalesi İzmir'i kaybetmek istemeyen CHP'li belediyeler heykel sevkiyatı gerçekleştirdi. Heykelleri kamyonlarla getirten belediyeler İzmirli seçmenin gözünü yine heykellerle boyamaya çalışıyor.
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