CHP’li belediyeler milletin malını parsel parsel satıyor

CHP’de dönen yolsuzluklar karşısında sessizliğe bürünen zillet medyası, “Atatürk kurtardı AKP satıyor” başlığıyla iktidarının yeni kaynak oluşturmak için kamuya ait çok sayıda taşınmazı sattığını iddia ederken, gerçekte ise asıl satışın CHP’li belediyelerde yaşandığı öğrenildi. AK Parti’nin, satmak bir yana, göreve gelir gelmez yönettikleri şehirleri adeta babasının malı gibi parsel parsel satışa sunan CHP’li belediye başkanlarının çok sayıda peşkeşini engellediği ortaya çıktı.

İBB bütçeyi de arsayı da sıfırladı

28 milyar lira olan İBB’nin borcunu 58 milyar TL’ye çıkardığı için kaynak arayışına giren CHP’li Ekrem İmamoğlu, aralarında çocuk parkları, yeşil alanlar, metro istasyonu olarak ayrılan yerler, cami yapımına tahsis edilen araziler ve içerinde yetişkin ağaçların olduğu toplam 656 parsel için satış kararı aldı. Piyasa değeri yaklaşık 450 milyon TL olan Merter’deki ek hizmet binası ve katlı otoparkını piyasa değerinin 3’te 1 fiyatı olan 147 milyon TL’ye yandaşlara peşkeş çekerken, skandal satış AK Parti İstanbul Yönetiminin çabalarıyla iptal edildi. İBB’yi borç alamayacak hale getiren İmamoğlu, Boğaz’a nazır vaziyetteki 63 dönümlük Swiss Otel arazisini satışa çıkardı. Şile Kumbaba’daki en değerli arazilerden 19 bin metrekare alanı 23 milyon TL ile satışa sunan İmamoğlu, Alibeyköy’de ‘Barış Manço Parkı’nı bile satışa çıkardı. İmamoğlu ayrıca, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde bütçe açığını kapatmak için belediyeye ait arsa ve binaları 79 milyon 195 liraya sattı.

İzmir’in taşını, lojmanını sattılar

İzmir’deki 92 daire ve 71 arsayı satışa çıkaran Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, bütçeye kaynak oluşturmak adına 1959’da dönemin belediye başkanı Faruk Tunca tarafından Beyoğlu’nda alınan 697 metrekarelik araziyi bile satışa çıkardı. Belediyede görev yapan memurlara uygun koşullarla barınma imkanı sağlayan 120 lojmanı satan Soyer, İzmir’in Dikili, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerindeki 40 lojman ile Bornova Ergene, Pınarbaşı Buca Kocatepe ve Tınaztepe mahallelerindeki 54 arsayı da satışa çıkardı.

Hizmette yavaş satışta hızlı

Başkent Ankara’yı hizmetsizliğe mahkum eden ve konser adı altında Ankaralıların parasını çalgı çengiye harcayan CHP’li Mansur Yavaş da belediyeye ait çok sayıda taşınmazı yok pahasına elden çıkardı. Yavaş, Çankaya’da bulunan 63 adet konut vasfındaki daireyi ve 4 adet arsayı satışa sundu. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait toplamda 500 milyon lira değerinde ve 216 bin 136 metrekare büyüklüğünde 14 arsayı satışa çıkaran Yavaş, dün de Dikmen Vadisi’nde bulunan belediyeye ait 31 bin 625 metrekarelik arsayı ihaleye açtı.

Çocuk parkını da camiyi de sattılar

İstanbul’daki satışları değerlendiren AK Parti İBB Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, şunları dile getirdi: “Muhalefetteyken normal satışlara bile karşı çıkanlar yönetime geldikten sonra kamu alanlarına ayrılan yerleri bile haraç mezat sattılar. İBB yönetimi bugüne kadar 656 parsel için satış kararı aldı. Bunlar ortalama her ay 20 ila 30 alanı satışa çıkarıyorlar. Satılığa çıkarılan yerler arasında çocuk parkları, yeşil alanlar, metro istasyonu olarak ayrılan yerler, hatta cami yapımına tahsis edilen araziler bile var. Örneğin, Ataşehir’de metro istasyonuna ayrılan yer, Eyüpsultan’da çocuk parkı, Bahçelievler’de cami alanı, Zeytinburnu’nda 20 yıllık ağaçların olduğu yeşil alan satışa çıkarıldı.”