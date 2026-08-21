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Yerel CHP’li belediyeler hiç şaşırtmıyor! Turgutlu’da vahşi çöp depğolama ve kaçınılmaz son
Yerel

CHP’li belediyeler hiç şaşırtmıyor! Turgutlu’da vahşi çöp depğolama ve kaçınılmaz son

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde CHP’li belediyenin vahşi depolama alanı olarak kullanılmasına göz yumduğu ve atıkların toplanmadığı otluk alan, zeytinlik bölgede çıkan yangın itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Atıkların bulunduğu alanda yangının güçlükle kontrol altına alınması üzerine bölgede kimyasal atık bulunabileceği şüphesi üzerinde durulmaya başlandı.

Yangın, Turgutlu ilçesi Atatürk Mahallesi Koşukırı mevkiinde saat 09.30 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Üç itfaiye aracı ve çok sayıda personelin müdahale ettiği yangında, otluk alanın yanı sıra zeytinlik ve bölgede bulunan çeşitli atıklar da zarar gördü.

Otluk alandaki alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, atıkların bulunduğu bölümde söndürme çalışmaları daha uzun sürdü. Yangının atıkların bulunduğu alana sıçraması ekiplerin müdahalesini güçleştirdi.

Olay yerinde edinilen bilgilere göre, atıkların arasında kimyasal madde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yangının büyümesinde söz konusu atıkların etkisinin olup olmadığı ve atıkların niteliği yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Yangın söndürme çalışmalarına bölgede faaliyet gösteren bazı fabrikalara ait araçların da destek verdiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangının kesin çıkış nedeni ile bölgede bulunan atıkların içeriğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.

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