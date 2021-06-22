CHP’li belediyeler Güney’in çiftliği gibi

Akit, yolsuzluk iddialarının salgına dönüştüğü CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan ballı ihale vurgununu arkasındaki isimleri deşifre etmeye devam ediyor. Kişiye özel ihalelerin yandaşlara adrese teslim şekilde peşkeş çekildiği Beşiktaş Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün başındaki isim de yolsuzluklarla gündemden düşmeyen Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in akrabası çıktı.

İhalelere sustu, akrabalığı inkar etti

Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’a bağlı 7 müdürlükten biri olan ve son dönemde yaşanan kişiye özel ihalelerle gündeme gelen Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün başındaki isim de tanıdık çıktı. Beşiktaş Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl’ın, Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in annesi ile amca çocukları olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili ulaştığımız Anıl başında bulunduğu Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde yaşanan kişiye özel ihaleler hakkında sessiz kalırken, İnan Günay ile akrabalık bağları yönündeki iddiaları ise “Gerekli yerler bunu araştırabilir” diyerek pişkince geçiştirdi. Gülal Erdovan Anıl şunları söyledi: “Çok saçma iddialar. Benim kimin akrabası olduğum veya benim akrabalarımın kim olduğu benim kütüğümde mevcuttur. Gerekli yerler bunu araştırabilir. Ben bu konuda konuşmayacağım. Ben kimsenin akrabası değilim.”

Gülal geldi ihaleler patladı

Sarıyer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü iken ismi şaibeli ihalelere, teminat ve avans skandallarına karıştığı iddiasıyla uzun yıllar kızakta tutulan Anıl, İnan Güney’in ‘Meclis Üyesi’ seçilmesiyle Ağustos 2019’da Beşiktaş Belediyesi’nde göreve getirildi. Sarıyer Belediyesi’nde memur statüsünde çalışırken kısa sürede aldığı milyonluk konutlarla yerel gazetelere konu olan Gülal Erdovan Anıl’ın, Beşiktaş Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevine getirilmesiyle başında olduğu birimde yaşanan adrese teslim ihalelerde patlama yaşandı. 2019 yılında yalnızca 8 adet ihalenin gerçekleştirildiği Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde, 2020 yılında yaklaşık 5 katı bir artışla 38 ihale gerçekleştirildi. Kamu kurumlarına doğal afet ve salgın hastalıklar sırasında aciliyet gereği diledikleri firmalara davet usulüyle ihale verme imkânı tanıyan 21/B maddesinin devreye sokularak gerçekleştirilen ihaleler arasında; “Flash Bellek ve Termo Jel Alımı”, “Kırtasiye Malzemesi Alımı”, “Figürlü Baskılı Şapka ve Bere Alımı”, “Marangoz Malzemeleri Alımı” gibi ihalelerin yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Güney’in sülalesi ihya oldu

Öte yandan; Akit daha önce Gülal Erdovan Anıl’ın yönetimindeki Beşiktaş Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından CHP’li İnan Güney’in sülalesine çok sayıda adrese teslim ballı ihale verildiğini belgeleriyle ortaya koydu. Güney’in yerine CHP Beyoğlu İlçe Başkanı seçilen Şahin Dil’in şirketine 2 yılda toplam 2 milyon 295 bin 530 TL’lik 5 adet adrese teslim ballı ihale paslandığı ortaya çıkmıştı. Gazetemiz, yine aynı birimin 22 Nisan 2020’de gerçekleşen “Hijyen Kiti, Hijyenik Paspas ve Solüsyon Alımı” ihalesinin 2 milyon 346 bin TL bedelle Güney’in eniştesi İsmail Akkaya’ya ait Buket Elektroteknik şirketine peşkeş çekildiğini ve yüzde 0,5 gibi komik bir indirim uygulandığını belgeleriyle gözler önüne sermişti. Güney’in köylüsü Ezgi Bolayır’ın 100 TL sermayeli 42 günlük şirkete verilen 5 milyonluk “Yemek Hizmet Alımı” ihalesi de yine Gülal Erdovan Anıl’ın başında bulunduğu Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirildi.