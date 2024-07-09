CHP’li belediyeler emlak ofisi gibi

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Haziran ayı içerisinde milyarlarca liralık taşınmaz satışı yapan CHP’li Ankara, İzmir, Kırşehir, Kütahya, Bilecik, Tepebaşı Belediyelerine şimdi de Bolu il belediyesi ile Sarıyer, Yenimahalle, Gemlik ve Marmaris belediyesi eklendi. Kasada para kalmadığı için icralık hale gelen ve çareyi içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan belediye mülklerini satmakta bulan CHP’liler peşi sıra taşınmaz satışı ihalesi düzenleme yarışına girdi. Kasaları tam takır hale getiren CHP’li belediye başkanlarınca temmuz ayında gerçekleşecek satışlardan bazıları şöyle:

CHP’nin ırkçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Karaçayır Mahallesi, 1355 ada 9 parselde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan 3 bin 936 metrekarelik arsayı, 23 Temmuz saat 14.00’te gerçekleşecek ihale ile 45 milyon 300 bin lira muhammen bedelle satacak.

CHP’li Sarıyer Belediye Başkanlığı, Zekeriyaköy ilçesinde 1412 ada 21 parselde bulunan 7867,78 m²’lik arsayı 114 milyon 082 bin 810 TL muhammen bedelle satışa çıkardı. Taşınmazın satış ihalesi 1 Ağustos’ta yapılacak.

İki dönemdir CHP’nin elinde olan Bursa Gemlik Belediyesi, Hisar Mahallesi 186 Ada 29 parsel’de bulunan 8 bin 277,21 m²’lik arsayı, 17 Temmuz’da düzenlenen ihale ile 91 milyon 49 bin 310 liraya elden çıkarmaya çalışacak.

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CHP’li Ankara Yenimahalle Belediyesi de Yakacık-İmar’da bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan 883 m²’lik arsayı 4 milyon 856 bin TL’ye elden çıkarmak için 1 Ağustos’ta “Açık teklif usulü” ile ihale düzenleme kararı aldı.

Haciz şoku ile karşı karşıya kaldıklarını itiraf eden Marmaris Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Acar Ünlü, ciddi borç yükünde olan belediyeye haciz gelmemesi endişesiyle, 6 arsa ve bir meskenin satılması için meclisten izin aldı.

Seçimde CHP’ye geçen Üsküdar Belediyesi ise çok sayıda taşınmazı, internetteki emlak sitelerinde satarken suçüstü oldu.