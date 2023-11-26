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Siyaset CHP’li belediyeler ‘deprem turisti’
Siyaset

CHP’li belediyeler ‘deprem turisti’

Yeniakit Publisher
2023-11-26 12:38:00 -
CHP’li belediyeler ‘deprem turisti’

Anadolu Yayıncılar Federasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesince Kadir Has Kültür Merkezi’nde düzenlenen Çevre, İklim, Turizm ve Medya Konferansı’nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremin ardından 810 belediyenin tamamını deprem bölgesine sevk ettiklerini, Kayseri’nin ilçe belediyeleri de dahil aylarca bölgede çalıştıklarını söyledi. Muhalefet belediyelerine de eleştiriler yönelten Özhaseki, “Koca koca şehirler, milyonlarca nüfusları var. Sadece özel jetlerle gelip oralarda indiler. Yanlarında 20-30 tane kamera, selfiler çekildiler, oradan resimler attılar ve deprem turisti olarak dönüp gittiler” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesine yapılacak konutlara ilişkin, 850 bin bağımsız birimin zarar gördüğünü, ama hak sahipliğinin muhtemelen 500 binlerde kalacağını söyledi.  Anadolu Yayıncılar Federasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesince, Kadir Has Kültür Merkezi’nde düzenlenen Çevre, İklim, Turizm ve Medya Konferansı’nda konuşan Bakan Özhaseki, 6 Şubat’ta yüzyılın afetini yaşadıklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

300 BİN EV 6 AYDA BİTİYOR

“Şu anda başlamış olan inşaatlarımızın sayısı 200 bin civarında. Şehir merkezlerini yeniden inşa etme kararı aldık ve şehir merkezlerimizde inşaatı başlattık. Bir taraftan da köylerimizde çelikten evler yapmaya başladık, 100 bine yakın yapacağız. Yerinde dönüşüm için de 245 bin kişi bize müracaat etti. Bazen hak sahipliği meselesinde ihtilaflar çıkıyor, mülkiyet sorunlarında ihtilaflar çıkıyor, hak sahipliğini ispatlayamıyorlar derken hak sahibinin sayısı 500 bine doğru düşüyor. Biz toplam 300 bin eve başladık, 6 ay içerisinde bitireceğiz. Böylelikle herkesin hakkını vererek, yaralarını sararak, zararlarını tazmin ederek bu işin içerisinden çıkacağız.”

CHPLİ BELEDİYELER TURİST GİBİ

CHP’yi de eleştiren Özhaseki, şöyle devam etti: “Depremin ardından 810 belediyenin tamamını deprem bölgesine sevk ettik. Koca koca şehirler, milyonlarca nüfusları var. Sadece özel jetlerle gelip oralarda indiler. Yanlarında 20-30 tane kamera, selfiler çekildiler, oradan resimler attılar ve deprem turisti olarak dönüp gittiler. Vatandaş bunu çok iyi gördü ve bütün deprem bölgelerinde çok yüksek oranda oy aldık.”

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Yorumlar

Alısmadik ....de don durmaz:)) bunlarin isi gucu samimiyetsiz fotograf vermek, millet-hizmet-samimiyet derdi olmamis bir asirdir, simdi suyunun suyu fetö-chdpkk doneminde mi olacak!?

.........

Ahmet Tunç

Bahis , kara para , enflasyon , adam kayırma. Yalam söyleme, uyuşturucu , rüşvet , .... din ticareti , cahil , zavallı halkı din ile sömürüp saraylarda yaşama ..... boğazınıza kadar pisliğe batmış durumda ... hala nefret hala ucuzluk , hala iftira ..... YARGILANACAKSINIZ
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