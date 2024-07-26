CHP’li belediyeler borç batağında! Milletin parası nereye gidiyor?

Buğra Kardan İstanbul

CHP’li belediyelerin birikmiş SGK borçları yeniden tartışmaya açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu borçları hatırlatıp “Hazine ve Maliye Bakanlığı’mız tahsilata başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok” çıkışı büyük yankı uyandırdı. Erdoğan’ın bu çıkışı, CHP’li belediyelerin çalışanlarının sigorta primlerini yatıramayacak kadar zor durumda olduklarını bir defa daha ortaya koydu.

Belediyeler lay lay lomda

Tüm belediyelerin 96 milyar liraya varan SGK borçlarının önemli bölümünü CHP’li belediyelerin teşkil etmesi “Merkezi yönetimden gelen paralar nerelere gidiyor” sorusunu akıllara getirdi. Dikkatler de Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay ve Zeydan Karalar’a çevrildi. Bu isimlerin SGK’ya katlanan borçları şaşkınlıkla karşılandı. Belediyeleri batağa sürükleyen, yakınlarına makam tevdi eden, arkadaşlarına ihale yağdıran, yanlılarına para akıtan, konserlere ve heykel açılışlarına doymayan CHP’li başkanların çalışanlarının sigorta primlerini ödememeleri sabrı tüketti. Yavaş’ın 4.5 milyar lira ödememesi, İmamoğlu’nun yönettiği İBB’ye bağlı Beltur dahil pek çok iştirakin prim yatırmayı ihmal etmesi bardağı taşıran damla oldu. Siyasiler, CHP’li belediyelerin har vurup harman savurarak büyük borçlar altına girdiklerini vurguladılar. Yatırımı bırakıp reklâma yönelen bu belediyelerin dev bütçe açıklarından ötürü çalışanlarının primlerini yatıramaz duruma geldiklerinin altını çizdiler. CHP’li belediyelere “Konserleri, musluk ve heykel açılışlarını bırakın da SGK’ya borçlarını ifa edin” diye seslendiler.

Sadece bahane üretiyorlar

Akit’e konuşan AK Parti 27. Dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, şunları söyledi: “Yerel seçimlerde her belediyenin bütçesi belliydi. Onun için CHP’li belediyelerin SGK’ya borçlarını ödememek için bahaneleri olmamalı. Eyyamcılık yani halka şirin görünme adına belediyelere verilen paraları har vurup harman savuranların SGK’ya borçlarını ödeme konusunu siyasi polemik hâline getirmeleri talihsizliktir. Belediyelere verilen paralar yerli yerinde kullanılmalıydı. Yatırımlar devreye alınmalı, vaatler yerine getirilmeliydi. Sigorta paralarıyla konserler verilmemeliydi, sanatçı maskeli PKK’lılar ihya edilmemeliydi. İşte İBB’nin, ABB’nin paraları har vurup harman savurduğunu görmedik mi? İzmir’in adını dahi anmaya lüzum yok. Cumhurbaşkanı’mız çok yerinde bir açıklama yapmıştır. Emekli maaşlarının artması için SGK’yı güçlendirmek zaruridir. Burada belediyeler dikkatli olmalı ve emeklileri mağdur etmeme adına SGK’nın paralarını başka yerlere yönlendirmeli. Ne yazık ki CHP’li belediyeler, bu konuda çok duyarsızlar. İlgili kurumlar tarafından tahsilata başlanmalıdır. Tabii CHP siyaseti, bahaneye ve yalana dayalıdır. CHP’li belediyelerin SGK’ya borçlarının tekrar gündeme gelmesi Özgür Özel’i bu siyasete yöneltmiştir. İBB, tanıtıma ve reklama milyar lira ayırıyor. Bunun içinde SGK’nın da parası var. Böyle bir şeye ne İmamoğlu’nun ne de bir başkasının hakkı var. Sen, evvela gidip SGK’nın parasını öde ardından ne yaparsan yap. Yanlışa tevessül edip bahane üretmeye de kalkma. Özgür Özel, bahane üretmeye devam ediyor. ‘Camilere ait arsaları verelim ve borçları kapatalım’ diyor. Adeta dalga geçiyor. Böyle bir şey olur mu? CHP’li belediyeler borçlarını ödeyecekler, başka çareleri yok.”

Herkes elini taşın altına koysun

AK Parti 27’nci Dönem İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca da şunları dile getirdi: “Cumhurbaşkanı’mız çok anlamlı bir davette bulundu. Bu davete CHP’li belediyeler mutlaka ve mutlaka uymalı. Unutulmamalı ki ülkemiz, önemli bir imtihan veriyor. Ekonomimiz de öyle. 2020 ve 2021’de pandemi, 2023’te 11 ilimizi vuran depremler oldu. Bu depremlerde yerle bir olan iller, yeniden inşa ediliyor. Devlet tarafından gerekenler yapılıyor. Hâl böyle olup Cumhurbaşkanı’mız herkesi ödevini ifa etmeye çağırıyor. Bu çağrıya kulak tıkanmamalı. Herkes duyarlı olmalı. CHP’li belediyeler de temkinli olmalı. Çıkıp dar imkânları eğlencede kullanmanın akıl kârı olmadığı bilinmeli. Festival yapmak ya da konser vermek yerine devlete, SGK’ya borçlar ödenmeli. Herkes elini taşın altına koymalı. Türkiye’nin hukuk devleti olduğu, kamu kurumları gibi belediyelerin de sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlü oldukları hatırdan çıkarılmamalı.”

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