  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP’li belediyeler borç batağında
Gündem

CHP’li belediyeler borç batağında

31 Mart yerel seçimleri sonrası AK Parti’den CHP’ye geçen İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin 2 yıl gibi kısa bir sürede mevcut kaynakları tüketip devasa bir borçlanmaya gittiği, 35 yıldır CHP tarafından yönetilen İzmir’de ise belediyenin borcunun dört katına çıktığı belirlendi. Hem hizmet üretmeyip hem de milletin parasını har vurup harman savuran CHP’li belediyelerin, vatandaşları Haçlı tefecilerine milyonlarca Euro borçlandırması da cabası...

Yeniakit Publisher
2021-02-14 08:59:00 -
CHP’li belediyeler borç batağında

31 Mart yerel seçimleri sonrası AK Parti’den CHP’ye geçen İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri’nin 2 yıl gibi kısa bir sürede devasa bir borçlanmaya gittiği ortaya çıktı. 35 yıldır CHP tarafından yönetilen İzmir’de ise iki yıllık Tunç Soyer döneminde belediyenin borcunun dört katına çıktığı belirlendi. CHP’li İBB’nin 20 milyarlık borcunun 4.5 milyarının uluslararası tefecilerden alınan dış borçlanma olduğu öğrenildi.

25 yıl boyunca AK Partili isimler tarafından yönetilen Ankara’nın toplam borcu sadece 3 milyar 250 milyonken, CHP’li Mansur Yavaş’ın yönetime geçmesiyle birlikte 3 milyar 60 milyonluk bir borçlanmaya gidildiği, bu borcun da 60 milyon Euro’sunun dışarıya olduğu kaydedildi. CHP’li İzmir’de ise 3 milyar 63 milyon liralık borcun 12 milyar liraya çıktığı, bu borcun da 781 milyon 606 bin 184 Euro’sunun dış borç olduğu belirlendi.

Tefecilere borçlandırdı

Göreve geldiği günden bu yana tek bir prestij projesi olmayan, mevcut projeleri de ‘Temel Atmama’ törenleriyle iptal eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sadece 20 ayda 20 milyar lira gibi devasa bir borcu bütün İstanbulluların sırtına yükledi. Bu borcun 4.5 milyar lise uluslararası para piyasalarını ellerinde tutan tefecilerden alındı. İmamoğlu, yaptığı bu borçlanmayı ise büyük bir başarı gibi göstererek, ‘borç alma’ töreni düzenlemekte hiçbir beis görmedi.

2 yılda iflasın eşiğine geldi

Milliyetçi kökenli olduğunu iddia etmesine rağmen tam tersi bir politik çizgi üzerinde yürüyen CHP’li Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönettiği Ankara’da da durum pek farklı değil. 25 yıl boyunca AK Partili isimler tarafından yönetilen ABB, sadece 3 milyar 250 milyon lira borçlanırken, Yavaş yönetimi 2 yıla 3 milyar 45 milyon lira net borçlanmaya imza attı.

Bu borcun 60 milyon liralık kısmı ise Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) temin edildi. Devasa nitelikteki borçlanmaya rağmen hiçbir ciddi projenin hayata geçmemiş olması ise kafalarda soru işareti doğuruyor.

İzmir’in borcu 4 katına çıktı

35 yıldır CHP’li belediye başkanlarının elinde perişan olan İzmir’in durumu da pek farklı değil. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer döneminde kurumun borcu tam dört kat artış gösterdi. 3 milyar 63 milyon lira borçla belediyeyi selefi Aziz Kocaoğlu’ndan devralan Soyer, iki yıl gibi kısa bir sürede 12 milyar liralık bir borç sarmalı oluşturdu. Bu borcun 781 milyon 606 bin 184 Euro’su da uluslararası tefecilere ödenmek üzere yüksek faizle yurtdışından temin edildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun öve öve bitiremediği ‘CHP belediyeciliğinin’ aziz milletimizin üzerine borç yüklemekten başka bir şey olmadığı da anlaşılmış oldu.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cavit

İspatla belgen varmı sırf haberolsun akpli başkanları hiç araştırdınmı yok sadece çamur atayımda yandaşlar inanır hesabı kadir topbaşın ibbnin paralarını ensara fetoya türgev türken okçular vakıflarına aktardıgınıda yazsana yazamazsın çünkü yalan haber yapıyorsun akp demekki iyi para veriyor sana.
  • Yanıtla

Eda

Bu aptal secmen varken isimiz zor
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Kadir Topbaş'ın oğlu, babasının ölüm nedenini açıkladı
Gündem

Kadir Topbaş'ın oğlu, babasının ölüm nedenini açıkladı

İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın vefat etmesinin ardından açıklamada bulunan oğlu Ömer Topbaş, babasının ölüm nedeninin çoklu organ yetmezli..
İBB'de 'şantajcı' kavgası! İYİ Partili Ali Kıdık: Kes sesini lan!
Gündem

İBB'de 'şantajcı' kavgası! İYİ Partili Ali Kıdık: Kes sesini lan!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin dünkü toplantısında AK Parti ile İYİ Parti arasında kavga çıktı. AK Parti Meclis Üyesi Mehm..
Kadir Topbaş Hakk'a yürüdü
Gündem

Kadir Topbaş Hakk'a yürüdü

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay