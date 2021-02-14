CHP’li belediyeler borç batağında

31 Mart yerel seçimleri sonrası AK Parti’den CHP’ye geçen İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri’nin 2 yıl gibi kısa bir sürede devasa bir borçlanmaya gittiği ortaya çıktı. 35 yıldır CHP tarafından yönetilen İzmir’de ise iki yıllık Tunç Soyer döneminde belediyenin borcunun dört katına çıktığı belirlendi. CHP’li İBB’nin 20 milyarlık borcunun 4.5 milyarının uluslararası tefecilerden alınan dış borçlanma olduğu öğrenildi.

25 yıl boyunca AK Partili isimler tarafından yönetilen Ankara’nın toplam borcu sadece 3 milyar 250 milyonken, CHP’li Mansur Yavaş’ın yönetime geçmesiyle birlikte 3 milyar 60 milyonluk bir borçlanmaya gidildiği, bu borcun da 60 milyon Euro’sunun dışarıya olduğu kaydedildi. CHP’li İzmir’de ise 3 milyar 63 milyon liralık borcun 12 milyar liraya çıktığı, bu borcun da 781 milyon 606 bin 184 Euro’sunun dış borç olduğu belirlendi.

Tefecilere borçlandırdı

Göreve geldiği günden bu yana tek bir prestij projesi olmayan, mevcut projeleri de ‘Temel Atmama’ törenleriyle iptal eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sadece 20 ayda 20 milyar lira gibi devasa bir borcu bütün İstanbulluların sırtına yükledi. Bu borcun 4.5 milyar lise uluslararası para piyasalarını ellerinde tutan tefecilerden alındı. İmamoğlu, yaptığı bu borçlanmayı ise büyük bir başarı gibi göstererek, ‘borç alma’ töreni düzenlemekte hiçbir beis görmedi.

2 yılda iflasın eşiğine geldi

Milliyetçi kökenli olduğunu iddia etmesine rağmen tam tersi bir politik çizgi üzerinde yürüyen CHP’li Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönettiği Ankara’da da durum pek farklı değil. 25 yıl boyunca AK Partili isimler tarafından yönetilen ABB, sadece 3 milyar 250 milyon lira borçlanırken, Yavaş yönetimi 2 yıla 3 milyar 45 milyon lira net borçlanmaya imza attı.

Bu borcun 60 milyon liralık kısmı ise Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) temin edildi. Devasa nitelikteki borçlanmaya rağmen hiçbir ciddi projenin hayata geçmemiş olması ise kafalarda soru işareti doğuruyor.

İzmir’in borcu 4 katına çıktı

35 yıldır CHP’li belediye başkanlarının elinde perişan olan İzmir’in durumu da pek farklı değil. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer döneminde kurumun borcu tam dört kat artış gösterdi. 3 milyar 63 milyon lira borçla belediyeyi selefi Aziz Kocaoğlu’ndan devralan Soyer, iki yıl gibi kısa bir sürede 12 milyar liralık bir borç sarmalı oluşturdu. Bu borcun 781 milyon 606 bin 184 Euro’su da uluslararası tefecilere ödenmek üzere yüksek faizle yurtdışından temin edildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun öve öve bitiremediği ‘CHP belediyeciliğinin’ aziz milletimizin üzerine borç yüklemekten başka bir şey olmadığı da anlaşılmış oldu.