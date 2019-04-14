CHP’li belediyeler aile çiftliği gibi

Cumhuriyet rejimini kurmakla ve hanedanlık saltanatını bitirmekle övünen Cumhuriyet Halk Partisi’nin, belediye koltuklarını aile çiftliğine dönüştürdüğü belirlendi. 31 Mart Yerel Seçimleri’ni hanedanlık seçimine dönüştüren CHP’nin, Türkiye’nin dört bir yanında belediye başkanlıkları ve belediye meclislerine seçtirdiği isimlerin kimisinin karı-koca, kimisinin baba-oğul, kimisinin akrabalık bağı ile koltuklara oturduğu tespit edildi.

Sandıklı saltanat

Geçmişte İsmet İnönü’nün oğlu Erdal İnönü’yü Dışişleri Bakanı, torunu Hayri İnönü’yü Belediye Başkanı yapan CHP, soy-sop siyasetine devam ediyor. Sandıklı saltanat kuran CHP’de hemen her belediyede bir parti kurmayının akrabası yer alıyor. Koltuğun kocadan karıya geçme örneğinin bile sergilendiği yerel seçimlerde İzmir’in Balçova ilçesinde CHP’li Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya görevini CHP’li eşi Fatma Güçlü Çalkaya’ya devretti. Osmanlı ve Selçuklu tarihini, yönetimin babadan oğula geçmesi üzerinden eleştiren CHP zihniyeti “karı-koca” hanedanlığı ile tarihe geçmiş oldu. Aynı CHP, İstanbul Ataşehir’de Belediye Başkanlığı koltuğunu, CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin kocası Battal İlgezdi’ye verdi. İstanbul’da CHP’den Beşiktaş ve Kartal Belediye Başkanlıklarını ele geçirenRıza Akpolat ile Gökhan Yüksel, birbirinin kuzeni. CHP’den Esenyurt Belediye Başkanı olan Kemal Deniz Bozkurt ile aynı partinin Sultangazi Belediye Başkan adayı olarak seçimlere giren Haluk Bozkurt da akraba.

Selvi’nin yeğenleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun karısı Selvi Kılıçdaroğlu’nun yeğeni Serdar Sandal’a İzmir Bayraklı Belediye Başkanlığı verildi. Selvi Hanım’ın diğer yeğeni Müslüm Tekin, Çankaya Belediye Meclisi’ne sokuldu. CHP Milletvekili Erdoğan Toprak, kardeşi Hasan Toprak’ı Çorlu’da Belediye Meclis Üyesi yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise Avcılar Belediye Meclis koltuğuna dayısı Erol Şahin’i oturttu. CHP İzmir Dikili İlçe Sekreteri Öngay İkiz’in babası Doğan İkiz, Dikili’de Belediye Meclis Üyesi yapıldı.

Koltuklar akrabalara

CHP’nin belediyelerdeki aile hanedanlığı bununla sınırlı kalmadı. Eskişehir Odunpazarı’nın CHP’li Belediye Başkanı Kazım Kurt’un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Beldiye Meclis Üyesi oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un yeğeni İlker Sami Torun da artık Ordu Altınordu Belediye Meclis Üyesi. Yeğen saltanatının bir diğer üyesi, CHP Parti Meclisi Üyesi Tekin Bingöl’ün akrabası olarak Kadıköy Belediye Meclisi’ne giren Nevzat Gül.

CHP’nin ‘Böcek’leri belediyede

Başkent’te CHP’nin Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Oluş Kibar’ın yeğeni Kıvanç Kibar, Çankaya Belediye Meclis Üyeliği koltuğunu kaptı. CHP İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Sekreteri Nevzat Böcek, oğlu Gökmen Böcek’i Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyeliği’ne taşıdı. Bursa Nilüfer’de CHP İlçe Saymanı Birsen Yeter’in kızı Gizem Yavuz, seçimlere Nilüfer Belediye Meclis Üyesi adayı olarak girdi. CHP’nin Bursa Orhaneli İlçe Başkanı Yaşar Aslan, oğlu Mustafa Aslan’ı Nilüfer Belediye Meclis Üyeliğine seçtirdi.