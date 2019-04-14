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Seçim 2019 Sayfası

CHP’li belediyeler aile çiftliği gibi

Cumhuriyet’in ilanıyla hanedanlık döneminin kapandığını savunan CHP zihniyetinin, belediyeleri aile çiftliğine dönüştürdüğü ortaya çıktı. 31 Mart’ı hanedanlık seçimine dönüştüren CHP’nin, belediye başkanlıkları ve belediye meclislerine seçtirdiği isimlerin kimisinin karı-koca, kimisinin baba-oğul, kimisinin de akrabalık bağı ile koltuklara oturduğu belirlendi.

14 Nisan 2019 Pazar 09:30
CHP’li belediyeler aile çiftliği gibi

Cumhuriyet rejimini kurmakla ve hanedanlık saltanatını bitirmekle övünen Cumhuriyet Halk Partisi’nin, belediye koltuklarını aile çiftliğine dönüştürdüğü belirlendi. 31 Mart Yerel Seçimleri’ni hanedanlık seçimine dönüştüren CHP’nin, Türkiye’nin dört bir yanında belediye başkanlıkları ve belediye meclislerine seçtirdiği isimlerin kimisinin karı-koca, kimisinin baba-oğul, kimisinin akrabalık bağı ile koltuklara oturduğu tespit edildi.

Sandıklı saltanat

Geçmişte İsmet İnönü’nün oğlu Erdal İnönü’yü Dışişleri Bakanı, torunu Hayri İnönü’yü Belediye Başkanı yapan CHP, soy-sop siyasetine devam ediyor. Sandıklı saltanat kuran CHP’de hemen her belediyede bir parti kurmayının akrabası yer alıyor. Koltuğun kocadan karıya geçme örneğinin bile sergilendiği yerel seçimlerde İzmir’in Balçova ilçesinde CHP’li Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya görevini CHP’li eşi Fatma Güçlü Çalkaya’ya devretti. Osmanlı ve Selçuklu tarihini, yönetimin babadan oğula geçmesi üzerinden eleştiren CHP zihniyetikarı-koca” hanedanlığı ile tarihe geçmiş oldu. Aynı CHP, İstanbul Ataşehir’de Belediye Başkanlığı koltuğunu, CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin kocası Battal İlgezdi’ye verdi. İstanbul’da CHP’den Beşiktaş ve Kartal Belediye Başkanlıklarını ele geçirenRıza Akpolat ile Gökhan Yüksel, birbirinin kuzeni. CHP’den Esenyurt Belediye Başkanı olan Kemal Deniz Bozkurt ile aynı partinin Sultangazi Belediye Başkan adayı olarak seçimlere giren Haluk Bozkurt da akraba.

Selvi’nin yeğenleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun karısı Selvi Kılıçdaroğlu’nun yeğeni Serdar Sandal’a İzmir Bayraklı Belediye Başkanlığı verildi. Selvi Hanım’ın diğer yeğeni Müslüm Tekin, Çankaya Belediye Meclisi’ne sokuldu. CHP Milletvekili Erdoğan Toprak, kardeşi Hasan Toprak’ı Çorlu’da Belediye Meclis Üyesi yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise Avcılar Belediye Meclis koltuğuna dayısı Erol Şahin’i oturttu. CHP İzmir Dikili İlçe Sekreteri Öngay İkiz’in babası Doğan İkiz, Dikili’de Belediye Meclis Üyesi yapıldı.

Koltuklar akrabalara

CHP’nin belediyelerdeki aile hanedanlığı bununla sınırlı kalmadı. Eskişehir Odunpazarı’nın CHP’li Belediye Başkanı Kazım Kurt’un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Beldiye Meclis Üyesi oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un yeğeni İlker Sami Torun da artık Ordu Altınordu Belediye Meclis Üyesi. Yeğen saltanatının bir diğer üyesi, CHP Parti Meclisi Üyesi Tekin Bingöl’ün akrabası olarak Kadıköy Belediye Meclisi’ne giren Nevzat Gül.

CHP’nin ‘Böcek’leri belediyede

Başkent’te CHP’nin Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Oluş Kibar’ın yeğeni Kıvanç Kibar, Çankaya Belediye Meclis Üyeliği koltuğunu kaptı. CHP İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Sekreteri Nevzat Böcek, oğlu Gökmen Böcek’i Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyeliği’ne taşıdı. Bursa Nilüfer’de CHP İlçe Saymanı Birsen Yeter’in kızı Gizem Yavuz, seçimlere Nilüfer Belediye Meclis Üyesi adayı olarak girdi. CHP’nin Bursa Orhaneli İlçe Başkanı Yaşar Aslan, oğlu Mustafa Aslan’ı Nilüfer Belediye Meclis Üyeliğine seçtirdi.


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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 09:30
  1. Ordu
  2. Bursa
  3. Ankara
  4. Cumhuriyet rejimi
  5. Cumhuriyet Halk Partisi
  6. 31 Mart Yerel Seçimleri
  7. CHP
  8. İsmet İnönü
  9. Erdal İnönü
  10. Hayri İnönü
  11. CHP’li Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya
  12. CHP’li eşi Fatma Güçlü Çalkaya
  13. Osmanlı
  14. Selçuklu
  15. CHP zihniyeti
  16. İstanbul Ataşehir
  17. CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi
  18. Battal İlgezdi
  19. Rıza Akpolat
  20. Gökhan Yüksel
  21. Esenyurt Belediye Başkanı
  22. Kemal Deniz Bozkurt
  23. Sultangazi Belediye Başkan adayı
  24. Haluk Bozkurt
  25. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  26. Selvi Kılıçdaroğlu
  27. Serdar Sandal
  28. İzmir Bayraklı Belediye Başkanlığı
  29. Müslüm Tekin
  30. Çankaya Belediye Meclisi
  31. CHP Milletvekili Erdoğan Toprak
  32. Hasan Toprak
  33. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel
  34. Erol Şahin
  35. CHP İzmir Dikili İlçe Sekreteri Öngay İkiz
  36. Doğan İkiz
  37. Eskişehir Odunpazarı
  38. CHP’li Belediye Başkanı Kazım Kurt
  39. Tutku Kurt Bayyurt
  40. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun
  41. İlker Sami Torun
  42. CHP Parti Meclisi Üyesi Tekin Bingöl
  43. Nevzat Gül
  44. Kadıköy Belediye Meclisi
  45. Oluş Kibar
  46. Kıvanç Kibar
  47. Çankaya Belediye Meclis Üyeliği
  48. CHP İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Sekreteri Nevzat Böcek
  49. Gökmen Böcek
  50. CHP İlçe Saymanı Birsen Yeter
  51. Gizem Yavuz
  52. Yaşar Aslan
  53. Mustafa Aslan
  54. Nilüfer Belediye Meclis Üyeliği

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