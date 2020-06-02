CHP'li belediyeden skandal!
CHP'li Esenyurt Belediyesi 30 din görevlisini hayvan barınağına ve depolara sürdü.
CHP'li Esenyurt Belediyesi bir skandala imza attı. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un talimatıyla 30 din görevlisi hayvan barınağında ve depolarda görevlendirildi.
Din görevlilerinin 6'sı hayvan barınağına 24'ü ise depolara gönderildi.
9 yıldır imamlık ve müezzinlik yapan din görevlileri alınan bu kararla bypass edildi.
"Din görevlisinin hayvan barınağında işi ne?"
AK Partili İBB Meclis üyesi Mücahit Birinci, din görevlisinin hayvan barınağındaki fotoğrafını paylaşarak, "Esenyurt Belediyesi'ne soruyoruz. Fotoğraftaki din görevlisinin hayvan barınağında işi nedir? Kamuoyu izahat bekliyor!" ifadelerini kullandı.