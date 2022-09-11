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Siyaset CHP'li belediyeden isteyince, işçiler provokatör oldu!
Siyaset

CHP'li belediyeden isteyince, işçiler provokatör oldu!

Hak-Hukuk-Adalet çığırtkanı CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kendisinden haklarını isteyen işçileri "provokatör" ilan etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 20:14:00 -
CHP'li belediyeden isteyince, işçiler provokatör oldu!

 Yeniakit.com.tr 

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, AK Parti iktidarını hedef almak için "hak-hukuk-adalet" çığırtkanlığı yaparken, işçiler haklarını kendilerinden isteyince onları "provokatör" ilan etti.

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısında konuştu.

Hak kendilerinden istenince 'provokatör' dediler!

Belediye personelinin maaşları ile ilgili görüşmelere devam ettiklerini söyleyen CHP'li Başkan, haklarını isteyen işçiler için, "İşçiler arasında provokatörler var. Onlar için de gerekenler yapılacaktır." dedi.

İşçi maaşı belirlerken diğer CHP'li belediyeleri öne süren Yılmaz Büyükerşen, şu ifadeleri kullandı:

En düşük taşeron işçi maaşı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 6 bin 395 lira, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 7 bin 268 lira. Bizim işçilerimizin talebi ise 14 bin 395 lira. Görüyorsunuz. Maalesef provokasyon var. Olabilir, seçime doğru giden Türkiye için bunlar normal. Onların kimler olduğu da sabit. Özellikle yapıyorlar. Hiçbir zaman ödeyemeyeceğimizin dışında bir bedel verebilmemiz mümkün değil. Bu açık. Ne olur? Greve giderler, giderler. O grev süresince de kaç bin kişi işçi onları beslerler. Kamuoyu da bunların ne olduğunu ne yapmak istediğini anlar.

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