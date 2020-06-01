CHP'li belediyeden görenleri şaşkına çeviren 'hizmet'

CHP'li Kartal Belediyesi, ilçe genelinde yabani otların kesilmesi için çalışmalara başlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"İlçemiz genelinde yabani otların temizlenmesi için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. " ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda, 4 fotoğrafa yer verildi.

"Kartalımızın çehresini yenilemek ve güzelleştirmek amacıyla yaz aylarının gelmesiyle beraber artan kuru otların temizliğini gerçekleştiriyoruz." açıklamasıyla yayınlanan paylaşımda yer alan bir fotoğraf ise görenleri hayrete düşürdü.

Anlam verilemedi

Süperhaber'in haberine göre; bir işçinin ot temizliği yaptığı fotoğrafta yanında bulunan iki kişinin de pankart tuttuğu görüldü. Fotoğrafı çeken kişi dahil 4 kişinin yer aldığı ancak, bir kişinin çalıştığı bu hizmeti görenler konuya anlam veremedi.