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CHP'li belediyeden büyük skandal! Paraları FETÖ'ye aktarmış

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun FETÖ’cü danışmanı Erkan Karaarslan’a para kazandırabilmek için uyduruk hizmet alımları yaptığı ortaya çıktı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 19:38
CHP'li belediyeden büyük skandal! Paraları FETÖ'ye aktarmış

Aydın'ın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, danışmanı olan FETÖ'nün kasası Erkan Karaarslan'ın firmalarına ihale verebilmek için uyduruk hizmet alımları yaptırdığı ortaya çıktı. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten'in hazırladığı iddianamede, Çerçioğlu'nun, telefonla randevu sistemi, çiçek gönderme, taziye telgrafı çekme, kutlama telgrafı çekme, istifa, ölüm işleri ve sağlık raporu işlemlerinin ihaleye çıkarılarak FETÖ'den yargılanan firari Karaaraslan'ın danışmanlık şirketlerine verildiği tespit edildi.

İddianamede belediye personelinin görevi gereği yapması gereken işlerin Çerçioğlu'nun genel müdürü olduğu ASKİ yönetim kurulu kararı ile ihaleye verildiğine dikkat çekiliyor. İddianamede sanık İsmail Aydın'ın Nevşehir'de börekçilik yapmasına rağmen birçok kamu ve kuruluşlarında danışmanlık ihalelerine girdiğine dikkat çekildi. Aydın'ın, Karaarslan ile aynı memleketten, Nevşehirli olduğu, Karaarslan ile Yönetim Eğitim ve Kültür Derneği'ni (YEKÜD) kurduğu ve yöneticiliğini yaptığı öğrenildi.

PEŞKEŞ ÇEKİLEN İHALELER

İddianamede Özel Kalem Müdürlüğü'nde, emeklilik, askerlik, istifa, ölüm, sağlık raporu, disiplin, cenaze, çiçek gönderme, kutlama ve taziye, başkanla telefon ile randevulu görüşme işlemlerin ihale ile Karaarslan'a verildiği kaydedildi. ASKİ'nin kayıtsız kullanımların kayıt altına alınması, abone kayıt sistemlerinin güçlendirilmesi, sayaç tesis ve okuma gibi personelin yapacağı işler ihale ile danışmanlık şirketine verilerek haksız kazanç sağlandı. 17 sanıklı iddianamede Karaarslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla, diğer sanıklar için ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 19:38
  1. Nevşehir
  2. Aydın
  3. CHP
  4. Özlem Çerçioğlu
  5. FETÖ

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