CHP’li belediyede skandal! İstanbul bu haberle sarsılıyor

CHP Şişli Belediyesi'nin eski Meclis üyesi Hüseyin Sağ ve beraberinde birkaç vatandaşın Mashattan konutlarıyla ilgili “yapı kullanma izin-iskân belgesi” hakkında yaptıkları suç duyurusunun ardından başlayan yargı süreci tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Şişli Belediye Başkanlığı İmar Komisyonu Başkanı Cemil Vasken Barın ve Faruk Akar hakkında “Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği” suçundan iddianame hazırladı.

İddianamede söz konusu iskân belgelerinin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nca incelendiği belirtilerek iskândaki Barın ve Akar’a ait imzalarının kendilerine ait olduğu, diğer imzaların diğer yetkililere ait olmadığı vurgulanmıştı.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Cemil Vasken Barın’ın “suça karşı kastının olmadığı” gerekçesiyle beraatine, Faruk Akar’ın "resmi belgede görevi kötüye kullanma" suçundan 6 ay hapis cezası vererek, iyi hali göz önünde bulundurularak hapis cezası 5 aya indirilip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetmişti.

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Şişli Belediyesi yetkilileri ile ilgili yargı süreci devam ederken projenin yapı denetim firması da, yapı kullanma izin ve iskan belgelerinin iptali için yargıya başvurdu. Başvuruyu karara bağlayan İstanbul 5. İdare Mahkemesi, yapı kullanma izin ve iskan belgelerinin iptaline hükmetti.

Mahkeme kararında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nin 10 ayrı yapıya ilişkin düzenlediği 3 Mart 2020 tarihli raporuna dikkat çekildi. Kararda, Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan raporda, belgelerdik imzaların bir kısmının sahte olduğunun tespit edildiği ve ilgililer hakkında yargı sürecinin devam ettiği vurgulandı.

Bu arada sahte belgelerin, kullanımı zorunlu olduğu halde mekansal adres sistemine kaydedilmediği, tek bir nüshasının bulunduğu onun da yıllar sonra Taşyapı firmasından çıktığı belirlendi.