  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP’li belediyede skandal 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunuldu
Gündem

CHP’li belediyede skandal 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunuldu

CHP'deki "SERİ TACİZ" skandalına ilişkin yeni son dakika haberleri de gelmeye başladı. CHP’li Bandırma Belediyesi’nde koordinatörlük yapan S.S. isimli erkek, 14 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 12:13:00 -
CHP’li belediyede skandal 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunuldu

Balıkesir Bandırma'da Belediye Eğitim Destek Evi Koordinatörü S.S., 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

Anne M.K., şu an 17 yaşında olan kızının sürekli olarak destek evinde tanıdığı S.S.'nin evine ders çalışma bahanesiyle gitmesinden şüphelendi.

Kızıyla konuşan M.K. gerçeği öğrendi. Anne M.K.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan S.S.'nin iddiaları reddettiği öğrenildi.

CHP’li belediyelerde cinsel istismarlar artıyor

Geçtiğimiz günlerde de Kırklareli'nin Kıyıköy Beldesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Sevinç hakkında skandal iddialar ortaya atıldı. Sevinç'in belediyede işe aldığı 4 kızı taciz ettiği öne sürüldü. Hakkında dava açılan Sevinç'in işe aldığı bir kıza ise, "Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Kıyıköy Beldesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında sansasyonel iddialar ortaya atıldı. Buna göre Sevinç'in belediyede işe aldığı 4 kadını taciz ettiği öne sürüldü. Evli ve iki çocuk babası Sevinç'in taciz ve sarkıntılıklarından bunalan 4 mağdur kadının şikayeti üzerine Vize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonunca, CHP'li Başkan hakkında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı. Sevinç'in kadınlardan birine de "Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum" dediği öne sürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti'li Cahit Özkan: Japonya dolarla bir mukayese yapıyor mu?
Ekonomi

AK Parti'li Cahit Özkan: Japonya dolarla bir mukayese yapıyor mu?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ekonomi ve dolar kurundaki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, 'Japonya, dolar karşısında kendi ..
Medya

"Alparslan: Büyük Selçuklu"da Fahriye Evcen uludu, sosyal medya koptu! İşte ulumasının nedeni

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun rolünde yer alan Fahriye Evcen'in uluduğu sahne sosyal medyada gündem oldu.

Kan kaybeden Fransa defolup gidiyor! Stratejik üsten çekildi
Dünya

Kan kaybeden Fransa defolup gidiyor! Stratejik üsten çekildi

Fransa'nın, Mali'nin kuzeyinde yer alan Tessalit şehrindeki stratejik öneme sahip askeri üsten çekildiği duyuruldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay