CHP’li belediyede skandal 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunuldu

Balıkesir Bandırma'da Belediye Eğitim Destek Evi Koordinatörü S.S., 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

Anne M.K., şu an 17 yaşında olan kızının sürekli olarak destek evinde tanıdığı S.S.'nin evine ders çalışma bahanesiyle gitmesinden şüphelendi.

Kızıyla konuşan M.K. gerçeği öğrendi. Anne M.K.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan S.S.'nin iddiaları reddettiği öğrenildi.

CHP’li belediyelerde cinsel istismarlar artıyor

Geçtiğimiz günlerde de Kırklareli'nin Kıyıköy Beldesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Sevinç hakkında skandal iddialar ortaya atıldı. Sevinç'in belediyede işe aldığı 4 kızı taciz ettiği öne sürüldü. Hakkında dava açılan Sevinç'in işe aldığı bir kıza ise, "Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Kıyıköy Beldesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında sansasyonel iddialar ortaya atıldı. Buna göre Sevinç'in belediyede işe aldığı 4 kadını taciz ettiği öne sürüldü. Evli ve iki çocuk babası Sevinç'in taciz ve sarkıntılıklarından bunalan 4 mağdur kadının şikayeti üzerine Vize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonunca, CHP'li Başkan hakkında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı. Sevinç'in kadınlardan birine de "Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum" dediği öne sürüldü.