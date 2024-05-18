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Siyaset CHP'li belediyede burs skandalı!
Siyaset

CHP'li belediyede burs skandalı!

Yeniakit Publisher
2024-05-18 10:09:00 -
CHP'li belediyede burs skandalı!

İzmir'in Torbalı Belediyesi'nde yaşanan bir garip burs hikayesi dört kişilik Aday ailesini şaşkına çevirdi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Zeynep Aday'ın, Torbalı Eğitim Kültür Sağlık ve Bilim Vakfı'ndan 2023 yılının Ekim ayından bu yana aldığı aylık bin lira tutarındaki eğitim bursu birden bire kesildi.

İzmir'in Torbalı Belediyesi'nde yaşanan bir garip burs hikayesi dört kişilik Aday ailesini şaşkına çevirdi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Zeynep Aday'ın, Torbalı Eğitim Kültür Sağlık ve Bilim Vakfı'ndan 2023 yılının Ekim ayından bu yana aldığı aylık bin lira tutarındaki eğitim bursu birden bire kesildi.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Doktor adayı Zeynep Aday, "Torbalı Belediyesi'nden bizlerle iletişim kuran görevliler belediyenin aldığım bursla bir ilgisi olmadığını ve söz konusu vakfın özel bir kuruluş olduğunu söylüyorlar. Oysa bugüne kadar her ay burs ücretini belediye ödüyordu. Aylar önce hazırladığımız başvuru evraklarımızı da zaten belediyeye teslim etmiştik. Muhatabımız Torbalı Belediyesi'ydi" dedi. Bursunun iptal edilmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirten üniversite öğrencisi Aday, "Dört kişilik bir aileyiz ve bütçemiz sınırlı. Aydın'da, KYK yurdunda kalıyorum. Burs olarak aldığım 1.000 lira bugün için belki benim 6 veya 7 kez yemek giderimi karşı yapılan bir haksızlık olduğuna inanıyorum. Bu ay burs ödemesi yapılmadan bir gün önce telefonuma Torbalı Eğitim Kültür Sağlık ve Bilim Vakfı'ndan, 'Vakfımıza gelir akışı sağlayamıyoruz. Bu yüzden öğrencilerimize bu aydan itibaren burs ücretlerini ödeyemiyoruz, üzgünüz' şeklinde mesaj geldi. Söz konusu vakfın 2021'de, 57 yaşında vefat eden eski Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ile bağlantılı olduğu söyleniyor" diye konuştu.

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Yorumlar

Gültekin

İZMİR TORBALI BELEDİYESİNDE YAŞANAN BU GARİP OLAYI BİR İNSAN OLARAK KINIYORUZ, ÇÜNKÜ TIP FAK. 1 SINIF ÖĞRENCİSİ OLAN ZEYNEP KIZIMIZIN HAYALLERİNİ YIKMAYINIZ, YOK VAKFIN GELİR KAYNAK AKIŞI VEYA BELEDİYE İLE İLİŞKİLİ YOK GİBİ MUHTAÇ VE İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERİ YÜZ ÜSTÜ BIRAKMAK NE İNSANİDİR, NE DE VİCDANİDİR, BU DÜŞÜNCE SAHİBİ İNSANLAR NE VATAN SEVER YETİTİREBİLİRLER, NE DE BU DEVLETE HİZMET EDECEK MESLEK SAHİBİ İNSAN YETİŞTİREBİLİRLER, AYIPTIR, YAZIKTIR, GÜNAHTIR İNSANLARIN HAYALLERİYLE VE GELECEĞİYLE OYNAMAYINIZ.

Misafir

Chp kuruldugundan bu yana böyle seylerin oldugu biliniyirdu. Birakin adamlar sefasini sürsün, bu millet chp yi hak ediyor
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