CHP'li belediyede burs skandalı!

İzmir'in Torbalı Belediyesi'nde yaşanan bir garip burs hikayesi dört kişilik Aday ailesini şaşkına çevirdi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Zeynep Aday'ın, Torbalı Eğitim Kültür Sağlık ve Bilim Vakfı'ndan 2023 yılının Ekim ayından bu yana aldığı aylık bin lira tutarındaki eğitim bursu birden bire kesildi.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Doktor adayı Zeynep Aday, "Torbalı Belediyesi'nden bizlerle iletişim kuran görevliler belediyenin aldığım bursla bir ilgisi olmadığını ve söz konusu vakfın özel bir kuruluş olduğunu söylüyorlar. Oysa bugüne kadar her ay burs ücretini belediye ödüyordu. Aylar önce hazırladığımız başvuru evraklarımızı da zaten belediyeye teslim etmiştik. Muhatabımız Torbalı Belediyesi'ydi" dedi. Bursunun iptal edilmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirten üniversite öğrencisi Aday, "Dört kişilik bir aileyiz ve bütçemiz sınırlı. Aydın'da, KYK yurdunda kalıyorum. Burs olarak aldığım 1.000 lira bugün için belki benim 6 veya 7 kez yemek giderimi karşı yapılan bir haksızlık olduğuna inanıyorum. Bu ay burs ödemesi yapılmadan bir gün önce telefonuma Torbalı Eğitim Kültür Sağlık ve Bilim Vakfı'ndan, 'Vakfımıza gelir akışı sağlayamıyoruz. Bu yüzden öğrencilerimize bu aydan itibaren burs ücretlerini ödeyemiyoruz, üzgünüz' şeklinde mesaj geldi. Söz konusu vakfın 2021'de, 57 yaşında vefat eden eski Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ile bağlantılı olduğu söyleniyor" diye konuştu.