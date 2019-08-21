CHP'li belediye yetim projesini iptal etti!

CHP’li Kemal Çebi’nin başkanlığındaki Küçükçekmece Belediyesi, daha önceki Belediye yönetiminin İHH Küçükçekmece Temsilciliği ile birlikte gerçekleştirdiği “Her Bilgi Evinin Bir Yetim Kardeşi Var Projesi”ni sonlandırdı. Bu projede belediyenin herhangi bir yardımı söz konusu değil, yardım sadece bilgi evlerine konulan kumbaralara öğrencilerin attığı bağıştan ibaret...

İHH Küçükçekmece Temsilciliği tarafından yapılan açıklama:

“Küçükçekmece Belediyesi Başkanlığının bünyesinde bulunan, Belediye Bilgi Evleri ile beraberce yürüttüğümüz “Her Bilgi Evinin Bir Yetim Kardeşi Var Projesi”nin bugün itibariyle sürdürülmeyeceği İHH Küçükçekmece temsilciliğini yürüten Şafak kardeşimize iletildi.

Bu bilgi evlerinde 30 yetim kardeşimiz vardı.

Allah'ın huzuruna nasıl çıkacaksınız?

Bizler yani İHH Küçükçekmece Temsilciliği olarak 30 yetim kardeşimize elbette bakarız, Allah'ın izniyle buna gücümüz yeter.

Hüsrana uğrayan bu yetimlere, yüz çevirenlerdir.

Küçükçekmece'de yaşayan o olayı bütün kardeşlerimizin vicdanına havale ediyorum.”