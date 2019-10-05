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CHP’li belediye sokağa attı AK Partili sahip çıktı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çocuk evlerini kapatarak tahliye ettiği öksüz ve yetimlere Mamak Belediyesi kucak açtı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 10:51
CHP’li belediye sokağa attı AK Partili sahip çıktı!

 Ertuğrul Şahan  Ankara 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kapattığı çocuk evlerinden tahliye ettiği çocuklara, Büyükşehir Belediyesi Meclis kürsüsünden sahip çıkacağını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, konuyu Mamak Belediye Meclisi gündemine taşıyarak çocuk konuk evlerinin kurulmasına ilişkin meclis kararı aldı.

Çocuk konuk evi açılıyor

Belediye Meclisinde konuya ilişkin bilgi veren Başkan Köse, şunları dilye getirdi: “Bölgemizde Mamak Belediye Başkanına tahsis edilmiş Başkanlık Konutunu ve yakınındaki bir başka evi öksüz ve yetim çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli bütün donanımları sağlayarak Çocuk Konuk Evi’ne dönüştürdük. Süreç içerisinde sıkıntıya giren çocuklarımızın aileleriyle temaslar kurduk. Alacağımız kararla çocuklar misafir edilmeye başlanacak. Yavrularımıza sahip çıkalım istiyoruz.

Yetimler sahipsiz değil

Köse, şöyle devam etti: “Yetim çocuklarımıza bakmayı riskten daha çok bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu çocuklar bakıma muhtaç ve biz bu çocuklara öyle ya da böyle bakacağız. Hatta benim ileride bir önerim daha olacak. Bir vakıf kuralım ve gönüllüler bu vakfa katılsın. Öksüz ve yetim çocuklar için başka ne gibi projeler yapabiliriz hep beraber oturup konuşalım. Bu konular hepimizin sorumluluğundadır.

Mikrofonlar kapanmayacak

İsteyen belediye meclis üyelerinin kürsüye çıkarak fikirlerini özgürce dile getirmesi gerektiğini kaydeden Murat Köse, şunları söyledi:

Bu kürsü milletin kürsüsüdür. Sizler seçilmiş insanlarsınız, sonuna kadar burada düşüncelerinizi ifade etmek sizin hakkınız, bu bir lütuf değildir. Ben burada sadece belediye başkanı olarak oturmuyorum, ben burada meclisi yöneten birisi olarak oturuyorum. Her birinizin sonuna kadar konuşmaya hakkı var, burada süre sınırlaması da yok. Bu kürsü milletin kürsüsü, bu meclis milletin meclisidir. Sizlerin mikrofonu asla kapanmayacak.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 10:51
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  2. Büyükşehir Belediyesi Meclisi
  3. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse
  4. Mamak Belediye Meclisi
  5. Çocuk Konuk Evi

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