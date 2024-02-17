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Siyaset CHP’li belediye seçim öncesi harekete geçti, tepki çekti! O gayrimenkulleri satışa çıkardı
Siyaset

CHP’li belediye seçim öncesi harekete geçti, tepki çekti! O gayrimenkulleri satışa çıkardı

Yeniakit Publisher
2024-02-17 15:30:00 - 2024-02-17 15:51:30
CHP’li belediye seçim öncesi harekete geçti, tepki çekti! O gayrimenkulleri satışa çıkardı

Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere odaklanmışken, CHP'li Tunceli’nin Pertek İlçe Belediyesinin seçimlere kısa bir süre kala 85 parsellik gayrimenkulleri satışa çıkarması tepkilere neden oldu.

Pertek Belediye Başkanlığı, 2 Şubat 2024 tarihli meclis toplantısında, kamu borçlarının ödenmesi, araç parkının yenilenmesi gerekçesiyle ilçenin en kıymetli taşınmazlarının bulunduğu Kaledibi Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait 85 parseli açık artırma usulü ile satışı çıkarma kararı aldı.

27-28 ve 29 Şubat tarihlerinde Pertek Belediye meclis salonunda düzenlenecek olan satış işlemleri ilçedeki siyasi parti ve sivil toplum örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı. Seçimlere sayılı günler kala bu tür satış işlemlerinin etik olmadığını dile getiren siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, ihalenin iptali için Pertek Belediye Başkanlığına başvuruda bulundu.

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