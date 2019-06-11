CHP'li belediye halka isyan ettirdi! "Yıllardır bu haldeyiz, ne zaman yapacakları da meçhul" Aydın’ın Söke ilçesinde vatandaşlar, altyapı eksikliği, su sorunu ve kötü kokudan şikayetçi. CHP’li Söke Belediyesi’ne gidip muhatap bulamadıklarını söyleyen ilçe sakinleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne gittiklerinde de aynı durumla karşılaştıklarını söyledi.

yeniakit.com.tr 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Aydın’ın Söke ilçesini CHP’li Levent Tuncel kazandı. Seçimlerin haftalar geçmesine rağmen ilçe sakinleri, hizmet eksikliğinden dert yanıyor. “Altyapı yok, sular sokağa akıyor” Aydın’ın Söke ilçesindeki Yenidoğan Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaş, yeniakit.com.tr WhatsApp İhbar Hattı’na ulaşarak sıkıntılarını anlattı. “Bu mahallenin alt yapısı yok, bütün sular sokağa akıyor” diyen mahalle sakini, “Herkesin evinin önünde foseptik çukuru var. Mahalle kokudan geçilmiyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi CHP’de, Söke ilçesi de CHP’de. Hangisine gidiyorsak muhatap bulamıyoruz, yıllardır bu haldeyiz. Ne zaman yapacakları da meçhul.” ifadelerini kullandı. İşte Sökeli vatandaşın bize ulaştırdığı fotoğraflar:

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.