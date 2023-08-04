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Gündem CHP'li belediye bunu da yaptı! Adeta bombaya dönüştü: Patlayabilir
Gündem

CHP'li belediye bunu da yaptı! Adeta bombaya dönüştü: Patlayabilir

Yeniakit Publisher
2023-08-04 07:43:00 -
CHP'li belediye bunu da yaptı! Adeta bombaya dönüştü: Patlayabilir

Bilecik'te her yanı kaplayan kanalizasyon kokusu kentin kâbusu oldu. CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı çözümü rögar kapaklarının altına naylon sermekte buldu. Ancak uzmanlar bunun başka bir felakete yol açabileceğini duyurdu.

Bir süre önce kentin merkezinde alt yapı ve kanalizasyon yenileme çalışmaları başlatan Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, binlerce liraya mal olan çalışmaların tamamlandığını ve Bilecik'te istenmeyen görüntülerin sona erdiğini söyledi.

Subaşı'nın verdiği alt yapı müjdesinin üzerinden sadece 3 ay geçerken, sözde yenilenen kanalizasyon hattından şehrin dört bir yanına lağım kokuları yayılmaya başladı.

Sıcak havaların da etkisiyle insan sağlığını tehdit eden olay karşısında vatandaşlar tepki gösterirken, CHP'li Başkan akıllara durgunluk veren bir çözüm buldu.

 

RÖGAR KAPAKLARI TEK TEK NAYLONLA KAPATILDI

CHP'li Subaşı'nın talimatıyla harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehrin birçok noktasında kötü koku salan rögar kapaklarını açarak altına kalın naylonlar serdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu yöntemle lağım kokusuna engel olmaya çalışan Başkan Subaşı, kanalizasyon hattında gaz birikmesine neden olarak Bileciklileri bir başka felaketle yüz yüze bıraktı.

 

PATLAMA RİSKİ VAR

Naylonlu önlemin bir başka felakete yol açabileceğini vurgulayan uzmanlar, hava almayan kanalizasyon hattında gaz birikmesi yaşanacağını ve bu durumun patlama riski doğuracağını ifade etti.

Esnaf ve vatandaşlar belediyeden sorunun kökten çözüleceği kalıcı çözümler bekliyor.

 

AYDIN'DA DA AYNI TEHLİKELİ YÖNTEM

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi de kısa süre önce Aydın'da aynı tehlikeli yönteme başvurmuş, kanalizasyonlardan gelen pis kokuyu önlemek için belediye ekipleri kanalizasyon bacalarını çuvalla kapatmıştı.

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