CHP'li belediye başkanının yapmadığı şey yok! Yeni skandal ortaya çıktı

Terör örgütlerinin propagandasını yapmak suçlamasıyla geçtiğimiz günlerde hakkında fezleke hazırlanan CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında çok sayıda suç duyurusu yapıldığı ortaya çıktı. O suçlamalar arasında “Görevi Kötüye Kullanma” ve “Özel Belgede Sahtecilik” suçları da bulunuyor. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, çok sayıda suç duyurusu ile ilgili İçişleri Bakanlığından soruşturma izni istedi.

Zorla dükkandan atmış

Aksoy hakkındaki suçlamalardan biri “görevi kötüye kullanma” suçu oldu. Aksoy hakkında 21 Haziran 2019’de “Görevi Kötüye Kullanma” şikayetiyle Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda, Doruk Eğitim Kurumları’nın, bir binayı iş yeri olarak 1 Mayıs 2017’de belediyeye bağlı Menemen Belediye Spor Kulübü’nden 8 yıl süre ile kiraladığı belirtildi. Ancak 21 Haziran 2019’da söz konusu iş yerinin duvarına “Menemen Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu Proje alanıdır” yazılı pankartın kiracının izni olmadan asıldığı ifade edildi. Binaya yapılan kontrolde ise kiracıya ait bazı eşyaların eksik olduğu belirlendi. Bunun üzerine Seyrek Jandarma Karakolu’na başvuruda bulunduğunu belirtildi. 24 Haziran 2019’da zabıta ekiplerinin kontratı devam etmesine rağmen kiracıya “binayı boşaltması gerektiğini, binadan çıkmazlarsa zor kullanacaklarını” söylediği ifade edildi.

AK Parti adayını desteklediği için işten kovdu

Bir başka şikayet ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden yapıldı. 11 Temmuz 2019’da Aksoy hakkında şikayette bulunan bir kişi, Menemen Belediyesi’nde 4857 sayılı iş kanununa tabi olarak 2014 yılında işe başladığını, 2019 yılı yerel seçimlerinde AK Partili adayı desteklediği için iş akdinin sona erdirildiğini belirtti. Kendisine hiçbir ödeme yapılmadığını belirten şahıs, işten çıkarılma sürecinde kendisiyle birlikte diğer işten çıkartılan kişilerin isimlerinin canlı yayında okunduğunu ifade edildi.

10 bin liralık huzur hakkı

Aksoy hakkında “Özel Belgede Sahtecilik” suçundan da şikayette bulunuldu. 11 Eylül 2019’da yapılan suç duyurusunda, Aksoy’un belediyeye ait Meta-Su isimli şirkette müdür olarak görev yaptığı, bu görev nedeniyle aylık huzur hakkı adı altında 10 bin lira para aldığı ifade edildi. Konuya ilişkin yapılan haberlerin ardından aldığı parayı Menemen Liseliler Derneği’ne bağışladığını beyan ettiği, bu bağışlara ilişkin geçmişe dönük makbuz kesilerek bağış yapılmış gibi gösterildiği ifade edildi.

Eş-dost ihalesi

Aksoy hakkında 2 Ekim 2019’da da suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu dilekçesinde, Aksoy’un Sevgi Yolu yenileme çalışmalarında kullanılan taşların bittikten sonra ihaleye çıkartıldığı, belediyeye kiralanan çöp araçları alındıktan sonra ihale edildiği ve sokak hayvanlarını kurtarma araçlarının piyasa fiyatından çok yüksek fiyatlara kiralandığı iddia edildi. 15 Ekim 2019 tarihinde yapılan bir başka suç duyurusunda yine Sevgi Yolu yenileme projelerindeki hukuksuzluklara değinildi. Yer döşemesi, ayınlatma, taş döşeme işçiliği, peyzaj malzemeleri alımına ilişkin ihale işlemlerinin hukuka aykırı olarak yapıldığı ifade edildi. Yapılan ihalelerin ise aynı firmalara verildiği belirtildi. Ayrıca Menemen Belediyesi adına yapılan işlemleri denetlemeye yetkili personel Neslihan Aydın Batok’un sokak aydınlatma sistemi işi, dış mekan yol bahçe spot aydınlatma ve dekoratif çöp kovası alım işi, sanatsal Uğur Mumcu heykeli imalat işi yapılmasına ilişkin ihalenin verildiği kişi olan Cem Batok’un eşi olduğu belirtildi. Neslihan Aydın Batok’un da ihaleyi alan firmanın ortağı olduğu söylendi. Bu durumun belediye başkanı tarafından göz yumulduğu iddia edildi. (Yeni Şafak)