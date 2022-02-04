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Gündem CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı
Gündem

CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Çanakkale’nin Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP’li Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö. gözaltına alındı. Gözaltı, mesai bitimine yakın belediyeye gelen polis ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yapı ruhsatı çıkartma işlemi sırasında Fen İşleri Müdürü M.E.’nin 15 bin TL’yi usulsüz olarak aldığı ve bu işlemin Belediye Başkanı Cengiz Balkan’ın bilgisi dahilinde yapıldığı ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 20:26:00 - 2022-02-04 20:52:15
CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Küçükkuyu beldesinde oturan Kamuran T.'nin 14 Temmuz 2021 tarihinde ifadesi alındı.

Balkan'ın bilgisi dahilinde

Kamuran T. ifadesinde, yapı ruhsatı çıkartma işlemi sırasında Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürü M.E.'nin 15 bin TL'yi usulsüz olarak kendisinden aldığını, bu işlemin Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın bilgisi dahilinde yapıldığını ileri sürdü.

Gözaltına alındılar

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimatla, Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö., mesai bitimine yakın, belediyeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alındı.

Ayvacık ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Başkan Balkan ile M.E. ve M.Ö.'nin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. 

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