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CHP'li belediye başkan adayı darbecilere 'şehit' dedi!

Hatay'ın CHP'li belediye başkan adayı Lütfü Savaş'ın 15 Temmuz hain darbe kalkışmasından 3 gün sonra katıldığı bir oturumda sarf ettiği skandal cümleler ortaya çıktı. CHP'li Savaş darbe gecesi öldürülen darbeciler için 'şehitlerimiz' ifadesini kullandı.

15 Şubat 2019 Cuma 12:25

CHP'nin belediye başkan adaylarının skandalları bitmek bilmiyor! Hatay'ın CHP'li belediye başkan adayı Lütfü Savaş'ın hain darbe girişiminden 3 gün sonra katıldığı bir oturumun görüntüleri ortaya çıktı.

Darbecilere 'savunmasız askerler' dedi

Görüntüler CHP'nin FETÖ seviciliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Her defasında FETÖ'ye desteklerini dillendirmekten geri kalmayan CHP yine şaşırtmadı. Lütfü Savaş bu görüntülerde ise skandal bir çağrıda bulundu. Savaş'ın yaptığı çağrı bu kadarına da pes dedirtti. Darbecilere saygı duruşu isteyen Savaş, bir de hainler için 'savunmasız asker' ve 'şehitlerimiz' ifadesini kullandı.

Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın HDP/PKK destekçisi olduğunun ortaya çıkmasının ardından bir skandal daha patlak vermişti. CHP'nin Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama'nın terör örgütü FETÖ'yü destekleyen paylaşımları ortaya çıkmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:25
  1. Hatay
  2. Lütfü Savaş
  3. hatay
  4. CHP

YORUM YAZ

  • selim akayselim akay38 dk önce
    Saygıdeger akit gazetesi okuyucuları. Bu seçimler cia ve fötö kurgusu. neamaçlanmak da ne yapılmak isteniyor bu çok açık. Gazetenize çok işler düşüyor, bunları kanıtlamak sizlerin görevi. fötönün işsiz kalan şerefsizleri vatan hainleri. bu seçimlerde ip ve chp nin kazandığı yerlerde işlere sokulacak ve belediye ihaleleri bunların kurdukları firmalara verilecek. somut delil arıyorsanız şişliye bakın sarıgülü aday yapma dı kalesini kaybetme ugruna. bütün ip ve chp belediye başkan adayları fötö tarafından belirlendi. mit bu kirli bağlantıları bulmalı
  • derya yıldızderya yıldız39 dk önce
    utanmazlar siz kimsiniz ki vatan hainleri şehit olarak söylüyorsunuz. CHP her zaman darbecilerin arkasında durmuştur. Onlara direneninsanlar onlar için kötüdür.

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