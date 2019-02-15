CHP'li belediye başkan adayı darbecilere 'şehit' dedi!

CHP'nin belediye başkan adaylarının skandalları bitmek bilmiyor! Hatay'ın CHP'li belediye başkan adayı Lütfü Savaş'ın hain darbe girişiminden 3 gün sonra katıldığı bir oturumun görüntüleri ortaya çıktı.

Darbecilere 'savunmasız askerler' dedi

Görüntüler CHP'nin FETÖ seviciliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Her defasında FETÖ'ye desteklerini dillendirmekten geri kalmayan CHP yine şaşırtmadı. Lütfü Savaş bu görüntülerde ise skandal bir çağrıda bulundu. Savaş'ın yaptığı çağrı bu kadarına da pes dedirtti. Darbecilere saygı duruşu isteyen Savaş, bir de hainler için 'savunmasız asker' ve 'şehitlerimiz' ifadesini kullandı.

Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın HDP/PKK destekçisi olduğunun ortaya çıkmasının ardından bir skandal daha patlak vermişti. CHP'nin Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama'nın terör örgütü FETÖ'yü destekleyen paylaşımları ortaya çıkmıştı.