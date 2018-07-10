CHP’li Belediye Akarca Koyu Plajı’na halkın girmesine yasak getirdi

MEHMET AYDIN

Seferihisar ilçe sakinleri, CHP’li bir belediyenin denetimindeki deniz suyunun insan sağlığını tehdit etmesi ve sağlığı önleyici önlemlerin yıllardır alınmamasından yakınarak, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU yetkililerinin olaya el atmasını istedi. Arıtma tesislerinin işleme tabi tutulmadan deniz suyu içerisine boşaltıldığını ve halk sağlığını tehdit eden nedenler sonucu hastalık korkusuyla denize giremediklerini haykıran Seferihisar sakinleri dışarda eylem yaparak, yetkilileri görevlerinin başına çağırdı. “Denizimizi kirletme, mavi bayrağımızı indirme, görevin insan sağlığını korumak, hastalık üretmek değil” gibi sloganlar atan Seferihisar halkı, “Kaptanlığını yaptığın denizde yüzmeyi bilmiyorsan, batırdığın gemiyi terk edeceksin. CHP’li bir belediyenin denetiminde sahip olduğun plajın kontrolüne sahip çıkamıyorsan, insan sağlığı için görevini onurunla devredeceksin” diye konuşarak yetkilileri görevinin başına çağırdı.

ÇİFT MAVİ BAYRAĞA SAHİPTİ

Akarca Koyu sakinlerinden Mustafa Kuter, 3 yıldan bu yana aynı sıkıntıyı yaşadıklarını vurgulayarak, “Akarca Koyu çift mavi bayrağı olan bir koy. Burada ormancı tesisleri ve kıyı tesisleri bulunuyor. Hepsi halka açık tesisler. 200 hanelik İZTUR sitesi, 100 hanelik SERTUR sitesi var. Lebestos Oteli bulunuyor. Buradaki tesislerden denize kesinlikle bir evsel atık çıkışı söz konusu değil. Bu durum İzmir İl Çevre Müdürlüğü tarafından da teyit edilerek onaylandı. Denize kanalizasyon atığı yapacak tek tesis ise İZSU’nun Seferihisar Arıtma Tesisi’dir. Bu tesis zaman zaman gerek kapasite artışı dolayısıyla, belki de kasıtlı olarak atık suları işleme tabi tutmadan, denize direk olarak gönderip, halk sağlığını tehdit etmekte, çevre kirliliğine sebep olmaktadır” diye konuştu.