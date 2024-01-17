CHP’li başkanlar çürümeyi itiraf etti! CHP’de ipler rantçılarda

Haber Merkezi

Yalanın dolanın, hile hurdanın, alavere dalaverenin, arkadan vurmanın, sırttan hançerlemenin, ayak kaydırmanın adet hâline geldiği CHP’de zemin iyice kayganlaşırken artık tuz da koktu. Bu durum belediye başkanlarının söylemlerine de yansıdı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağan’dan bomba açıklamalar geldi.

1999’dan bu yana görevde olan Büyükerşen “CHP’nin büyük hastalıklarından birisinin kıskançlık, iftira ve dedikodu. CHP’de virüs, mikrop gibi siyasetle uğraşanlar var” ifadelerini kullandı.

İki başkan da haklı çıktı

Bozdoğan da “Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba rant peşinde olup beni Halk TV’yle sözleşme imzalamaya zorladı” itirafında bulundu.

Gerek Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in alttan alta çekişmesi gerekse İBB’ye bağlı itfaiye teşkilatına rüşvet operasyonu düzenlemesi Büyükerşen’i ve Bozdoğan’ı haklı çıkardı.

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Akit’e konuşan gazeteciler dedikodu ve iftira siyasetinden kurtulamayan CHP’deki rant tartışmalarının ise parti içi gerilimi tetiklediğine, büyük sıkıntıların habercisi olduğuna dikkat çekti.

Rantı kaybetme korkusu sardı

CHP’de entrikalara dayalı siyasetin iç kavgayı körüklediğini anlatan Murat Özer, şunları kaydetti: “CHP’de çekişme epeydir var. Sırttan hançerleme, kuyu kazma siyaseti bunun ürünü. Rant ve rüşvet eylemleri de öyle. Olanları daha iyi anlamak için CHP’ye yönelik rant ve rüşvet operasyonlarına değinmekte yarar var. Bu operasyonlar Kılıçdaroğlu döneminde de vardı, Özel döneminde de var. Seçim öncesi CHP’den icraatlar ya da projeleri değil DEM’e ve diğer marjinal yapılara vaat ettiği makamları, ihaleleri duyuyoruz. CHP’nin TV kanallarını fonlandığı, habercilere ve yorumculara maaş bağladığı, büyük kongrede Kılıçdaroğlu’nun yerine Özel’i getirmek için delegelere İBB’nin parası dağıtıldığı ortaya çıktı. Gelinen noktada CHP’yi seçimlerle birlikte elindeki rantı kaybetme korkusu sardı. Ne yazık ki CHP belediyeleri rant kapısı olarak görüyor. Tabii kanıtlara dayalı mahkeme kararları, rüşvet, usulsüzlük operasyonları CHP tabanını pek ilgilendirmiyor çünkü onca olaya rağmen tabandan tek bir ses bile çıkmadı. Adım adım seçimlere gidiyoruz. İstanbul’da yeni bir dönem başlayacak. Çünkü İstanbul seçmeni eser siyasetine alışmıştı. İmamoğlu’yla bu siyasete ara verildiğini seçmen unutmadı. İmamoğlu ve yoldaşları umduğunu bulamayacak. Çünkü Özel’in DEM yöneticilerini kırmızı halılarla karşılaması ve DEM ile ‘Öcalan’ın ve PKK’lı mahkûmların bırakılması’nı konuşması unutulmayacaktır. CHP’nin geldiği nokta burası. Her şeyin farkında olan 85 milyonun CHP’ye ve ve İmamoğlu’na bedel ödeteceği muhakkaktır.”

Çekişmeleri bitmeyecek

Araştırmacı Mustafa Albayrak da şunları söyledi: “CHP’de hile, oyun, dedikodu, tartışma bitmez. Çünkü CHP’de siyaset yapanlar, kendi ikballerini, kariyerlerini, maddi güçlerini ön planda tutar. Belediye başkanlarının itirafları da ortaya koyuyor ki bu hançer polemiklerinin sonu gelmeyecek. CHP’de dedikodu ve kıskançlığın yanında kibir hastalığı da var. Umarız halkımız, CHP’ye sandıkta bir darbe daha vurur ve entrika siyaseti tarihe karışır. İstanbullu 4.5-5 yılda bir belediyenin ehil ve dürüst insanların ellerinde olmasının önemi anladı. İstanbul’un SHP dönemini hatırlarız. O zaman Nurettin Sözen vardı. Sözen, Ekrem Bey’den daha mütevazıydı. Ekrem Bey yapacağını fütursuzca yapıyor. Edebe mugayir davranıyor. İstanbul halkı bunu görecek, değerlendirecektir.”