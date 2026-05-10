  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Endişelendiren haber yalan çıktı! İran'dan açıklama geldi İsrail'den işgal planında yeni perde! Batı Yaka'da 7 dönüm araziye el konularak etnik temizlik fitili ateşlendi! Bakan Kacır'dan Türk girişimcilere çağrı Küresel pazarda hemen yerinizi alın İran, ABD’nin teklifine cevap verdi! Canlı yayında teklif gibi sözler! Mansur Yavaş İP yolunda mı? İran'dan Atom Enerjisi Ajansı'na çok sert mesaj! İran'da dev sanayi bölgesinde korkutan alevler! Suriye’deki Türkçe tabelalar SDG sözcüsünü rahatsız etti: Buralar Kürt bölgeleridir! Orta Doğu'da kritik zirve! Hürmüz Boğazı için flaş uyarı geldi! Şimdi haydut ABD düşünsün! Hamaney'den İran ordusuna yeni talimat
Dünya Fas'tan açıklama geldi! Kayıp ABD askerlerinden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Dünya

Fas'tan açıklama geldi! Kayıp ABD askerlerinden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fas'tan açıklama geldi! Kayıp ABD askerlerinden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Fas ordusu, 'Afrika Aslanı 2026' tatbikatı sırasında kaybolan 2 ABD askerinden biriyle ilgili açıklama yaptı.

Fas’ta düzenlenen Afrika Aslanı 2026 tatbikatında kaybolan ABD askerleri için yürütülen arama çalışmalarında bir askerin cansız bedenine ulaşıldı.

 

8 gün önce kayboldular

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, yaklaşık 8 gün önce tatbikat sırasında kaybolan ABD askerlerinden birinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

 

Ceset bulunduğu yerden çıkarıldı

Açıklamada, Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri ile sivil savunma ekiplerinin, Fas ve ABD’ye ait kara, deniz ve hava unsurlarının ortak çalışmaları sonucu askerin cesedinin tespit edilerek bulunduğu yerden çıkarıldığı aktarıldı.

 

Ülkesine gönderilecek

Cesedine ulaşılan askerin Teğmen Kendrick Lamont Key Jr olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, cesedin askeri helikopterle ülkenin orta kesimindeki Gulmim kentinde bulunan Mulay Hasan Askeri Hastanesi morguna nakledildiği, ülkesine gönderilmesine ilişkin işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

 

Diğer kayıp ABD askerine ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

 

3 Mayıs’ta kayıplar yaşandı

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), 3 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, 2 ABD askerinin 2 Mayıs’ta Fas’ın Tan Tan kenti yakınlarındaki Cap Draa Eğitim Alanı civarında kaybolduğunu duyurmuştu.

 

Fas ile ABD’nin ortaklaşa düzenlediği ve Afrika kıtasının en büyük askeri tatbikatları arasında gösterilen "Afrika Aslanı 2026" tatbikatı, 41 ülkenin katılımıyla 27 Nisan’da başlamış, 8 Mayıs’ta sona ermişti.

Teklif meclise sunuldu! Fas, Yahudilere kucak açıyor
Teklif meclise sunuldu! Fas, Yahudilere kucak açıyor

Dünya

Teklif meclise sunuldu! Fas, Yahudilere kucak açıyor

Fas'ta tatbikata katılan 2 ABD’li asker kayboldu Ordusuna sahip çıkamıyor Bekçiliğe soyunuyor
Fas'ta tatbikata katılan 2 ABD’li asker kayboldu Ordusuna sahip çıkamıyor Bekçiliğe soyunuyor

Dünya

Fas'ta tatbikata katılan 2 ABD’li asker kayboldu Ordusuna sahip çıkamıyor Bekçiliğe soyunuyor

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23