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Gündem CHP'li Başkanın tarihi gururu: Yıkılmayan tek şey Atatürk heykeli!
Gündem

CHP'li Başkanın tarihi gururu: Yıkılmayan tek şey Atatürk heykeli!

Kahramanmaraşlı depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Harmanlı Beldesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Değirmenci, "Depremde yıkılmayan tek şey olan Atatürk heykelini 7-8 sene önce yaptırdık." diyerek heykelci kafası ile gururlandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 21:36:55 - 2023-02-27 21:36:55
CHP'li Başkanın tarihi gururu: Yıkılmayan tek şey Atatürk heykeli!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı beldesinin CHP'li Başkanı yıkılmayan Mustafa Kemal heykeli ile gururlandı.

Yaklaşık 60 kişinin hayatını kaybettiği beldenin başkanı CHP'li Ahmet Değirmenci, DHA'ya konuştu.

"Köy gördüğünüz gibi hepsi gitti. Şu anda en acil sorun konteyner ve temizlik malzemeleri. Köyde evlerin yüzde 90'ı yıkık ya da kullanılamaz halde. Bizim ileride bir mahalle daha var orayla birlikte 60 ölümüz var." diyen Değirmenci, şöyle devam etti:

Yıkılmayan tek şey olan Atatürk heykelini 7-8 sene önce yaptırdık. Mersin'de görmüştüm. Onu buraya yaptırdık. Malzemeden çalmazsan her şey sağlam oluyor.
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