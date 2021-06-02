CHP’li başkanın ortaya çıkan görüntüleri tepki çekti

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesi Belediye Başkanı CHP'li İshak Gündoğan'ın yer aldığı bir video sosyal medyada gündem oldu.

Gündoğan'ın sondaj hizmetini anlattığı konuşmaları su sesi nedeniyle tam olarak anlaşılamazken, başkanın o anlarda alkollü olduğu iddia edildi.

"Utansınlar ve suyu görsünler"

Haberler.com'da yer alan habere göre; su bulunan alanın daha önceden satıldığı ve Başkan Gündoğan tarafından geri alınmasının öne çıkarıldığı görüntülerde, şu ifadeler yer alıyor:

"Suyumuzu görüyorsunuz. Size teşekkür ediyorum. Pazaryerinin olduğu yere sondaj vurdunuz ve para almadınız. Bu pompaya da değer verdiniz. Amacımız buraya sanayi alanı getirmek. Bu bize verdiğiniz bir değerdir. Yapan şerefsizlerdir. Onlar utansınlar ve suyu görsünler. Önceki yıllarda bu alanı satmışlardı. Mahkeme kararıyla burayı geri aldım ve bu suyu çıkardık."

"Çok içmiş suyu abi"

Öte yandan Başkan İshak Gündoğan'ın görüntüyü çeken şahsa desteklerinden ötürü sürekli teşekkür etmesi de dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği videoya, "Aynen çok içmiş suyu abi", "Vatandaşına örnek olmuş bir belediye başkanı. Bunu bütün seçmenin görüp örnek alması lazım. O zaman paylaşalım" gibi yorumlar yapıldı.