CHP'li başkanın kızına kıyak atama!

CHP'li Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı. Atama liyakat konusunu bir kez daha gündeme getirirken konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından belediyelerde yeni görevlendirmeler öne çıkıyor. CHP'nin yönetimde olduğu Çankaya Belediyesi'nde CHP'li Odunpazar Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, belediye başkan yardımcısı olarak atanması tartışma konusu oldu.

GÖREVLENDİRME SONRASI AÇIKLAMA YAPILMADI

Yerel seçimlerde yüzde 65.26'lık oy oranıyla CHP'den seçilerek Çankaya Belediye Başkanı olan Hüseyin Can Güner'in yardımcı olarak bir başka CHP'li başkanın kızını tercih etmesiyle ilgili taraflardan herhangi bir açıklama gelmezken görevlendirmelerde liyakat konusu bir kez daha gündeme geldi.

TUTKU KURT BAYYURT KİMDİR?

Çankaya Belediyesi'nin internet sitesinde Tutku Kurt Bayyurt'un biyografisiyle ilgili şu bilgiler yer alıyor: "21 Mart 1985 yılında Eskişehir'de doğdu. 2003 yılında Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi'nden, 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

2007 - 2015 yıllarında çeşitli avukatlık bürolarında; Şirket Avukatı, Yönetici Avukat görevlerinde bulundu. Evli ve 1 çocuk annesidir. İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Tatarca bilmektedir."

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