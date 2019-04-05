CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü 31 Mart yerel seçimlerinde Torbalı Belediye Başkanı seçilen CHP’li İsmail Uygur'un göreve gelir gelmez ilk icraatı 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in resmini sökmek oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "Adam ol, ayağını denk al, bir daha televizyona bile çıkamayacaksın." diyerek küstah tehditlerde bulunan CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un ilk icraatı Torbalı Meydanı'nda bulunan Şehit Ömer Halisdemir'in resmini sökmek oldu. Torbalı belediye başkanı seçilen Uygur hakkında inceleme başlatıldı İçişleri Bakanlığınca, CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur'un, belediye başkanlığı görevini devir teslimi sırasında, devletin birliği, beraberliği ve saygınlığını temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi.

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