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CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü

31 Mart yerel seçimlerinde Torbalı Belediye Başkanı seçilen CHP’li İsmail Uygur'un göreve gelir gelmez ilk icraatı 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in resmini sökmek oldu.

05 Nisan 2019 Cuma 07:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan"Adam ol, ayağını denk al, bir daha televizyona bile çıkamayacaksın." diyerek küstah tehditlerde bulunan CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un ilk icraatı Torbalı Meydanı'nda bulunan Şehit Ömer Halisdemir'in resmini sökmek oldu.

Torbalı belediye başkanı seçilen Uygur hakkında inceleme başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur'un, belediye başkanlığı görevini devir teslimi sırasında, devletin birliği, beraberliği ve saygınlığını temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 07:42
  1. İzmir
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  3. CHP Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur
  4. Şehit Ömer Halisdemir

YORUM YAZ

  • KahramanKahraman26 dk önce
    Şu hain fetocuyu derhal görevden alın .En ağır cezayı verdırın
  • ayşe gülayşe gül27 dk önce
    ALLAH bunlara oy veren müslümanlara akıl fikir pişmanlık versin amin. bunlar çoğunluk olsa neler yaparlar millete kim bilir?
  • SelimSelim32 dk önce
    Hakkaten bu yaptığı doğru ise resmen adilik bu milleti germek için bir hareket. Umarım bir an evvel görevinden alınır.
  • RukiyeRukiye32 dk önce
    Iftira atmayin bile bile yalan soylemeyin. Allahtan korkun. Kaldiranin eski akp li baskan oldugu ortaya cikti. Yeni baskan daha mazbatasini bile almadi. Niye talan soyluyorsunuz hic mi utanmaniz yok

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