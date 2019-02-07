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CHP'li başkandan 'oy taşıma' itirafı

Artvin'in ilçesi Kemalpaşa'da CHP ilçe başkanı Ergül Akçiçek 'oy taşıma' itirafında bulundu.

07 Şubat 2019 Perşembe 23:23

 yeniakit.com.tr 

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Artvin CHP il yönetimi tarafından “AK Parti Artvin il teşkilatının il dışından oy getirildi yaygarası” safsata çıktı ve CHP Kemalpaşa ilçe başkanı Ergül Akçiçek konuşma yaptığı bir ortamda 'oy taşıma' itirafında bulundu.

Açık açık itiraf etti: 600 tane oy indirdik

Artvin Kemalpaşa ilçesinin şimdiki CHP’li belediye başkanı Ergül Akçiçek CHP Kemalpaşa gençlik kolları toplantısında açık açık Ak Partiye iftira attıklarını konuşmasıyla ortaya koydu. Akçiçek yaptığı konuşmada Kemalpaşa ilçesine 600 tane oy taşıdıklarını samimi bir dille ifade etti.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 23:23
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  2. Ergül Akçiçek
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  4. CHP Kemalpaşa ilçe başkanı
  5. oy taşıma itirafı

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  • SelimSelim18 dk önce
    Tasımayacaksın kardeşim ,hem şikayet edıyırsun iktıdar partısınden hemde sen aynısını yapıyırsun bu yuzden bu ülke adam olmaz gelen gecırıyır gıden gecırıyır

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