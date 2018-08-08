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CHP'li başkandan örnek davranış! Hükümetin açıklamasının ardından makam aracını iade etti

Antalya Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, kamuda tasarruf tedbirlerinin alınacağının açıklanmasının ardından, belediyenin kiraladığı makam aracını iade etti. Makam aracı olarak kullanacağı otomobili, parasını cebinden ödeyerek satın alan Başkan Gül, yakıt parasını ödeyeceğini de kaydetti.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 23:14
CHP'li başkandan örnek davranış! Hükümetin açıklamasının ardından makam aracını iade etti

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kamuda tasarruf tedbirlerini almaya başladıklarını açıklamasının ardından, belediye tarafından kiralanan makam aracını iade ederek, yerine parasını cebinden ödeyip otomobil satın aldı. Başkan Gül, otomobilin mazot parasını da kendisinin karşılayacağını kaydetti.

Bakan Albayrak'ın tasarruf tedbirlerine başladığını aktaran Başkan Gül, "Ülkemizin de buna ihtiyacı vardı. 1995 yılında belediye başkanıyken, 'Makam araçlarımızı bırakalım' diye bir açıklamam olmuştu. O 5 yıllık dönemde makam aracımı kullanmamıştım. Bakan Bey ilk tasarruf tedbirlerini de belediyelerden başlattı. Ben de örnek olmak üzere, bunu başlattım. Aracımı kendim satın aldım. Yakıtını kendim koyuyorum. Sadece belediyenin şoförleri arabamda çalışıyor ki doğal olarak öyle olması lazım. Bunun Türkiye'ye örnek olması lazım" dedi.

Milyon liralık araçlara binme gibi lüksleri olamayacağını söyleyen Gül, "Benim zaten hiç olmadı. 1994 yılında belediye başkanlığı dönemimde eski bir Mercedes vardı. Burada durdu. Yeniden seçildiğim zaman yeni 2005 model bir araç vardı. O burada durdu. Ama benim kullandığım kiralık bir minibüstü. Ben onu da tasarruf tedbirlerinde bıraktım. Şimdi de daire müdürlerimiz saat 17.00'den sonra makam araçlarını hiç kullanmayacak. Başkan yardımcılarımız da kullanmayacak" diye konuştu.

Kemer Belediyesi olarak tasarruf tedbirleri yönünde bir adım attıklarını ifade eden Başkan Gül, "İnşallah bundan sonra da bütün belediyelerimiz, halkın belediyesi, halkın içerisindeysek biz halka örnek olmak zorundayız. Halk burada sıkıntı çekerken bizim o tür makam araçlarıyla gece gündüz cirit atmamızın çok doğru olduğunu düşünmedik. Kemer Belediyesi olarak, ben de Belediye Başkanı Mustafa Gül olarak buna karar verdik. Bundan sonra kendi aracımla yakıtımı da kendim koyarak görevimi yapmaya devam edeceğim" dedi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 23:14
  1. Kemer Belediyesi
  2. Berat Albayrak
  3. kamuda tasarruf tedbirleri
  4. belediye başkanı makam aracını iade etti
  5. makam aracı
  6. Mustafa Gül
  7. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül

YORUM YAZ

  • yükselkılıçyükselkılıç1 sa önce
    Helal olsun bir Akpartili olarak sayın başkanı kutluyorum
  • MagdurMagdur1 sa önce
    Istanbul buyuksehir tasarruf yapsa bir sehir doyar butun mudurlerin altinda makam arabasi her ay 2.3 depo dizel bedava daire baskanlarini demiyorum 2.3 senede bi araci sifirla son model al Bu makam arabalarina aylik odenen kiralar...vs bla bla bla
  • ÜLKÜCÜÜLKÜCÜ1 sa önce
    Bir ülkücü olarak sana helal olsun diyorum.
  • Mürsel bilgenMürsel bilgen14 dk önce
    Aslan başkanHangi partiden olursa olsun yiğidin hakkı verilmeli
  • Yuķsel kocakusakYuķsel kocakusak1 sa önce
    Vay be chp de böyle insan oldu nu hiç düşünmezdim.helal sana bir akpli olarak
  • Kare MuratKare Murat23 dk önce
    Vatan sevgisi böyle birşey. Tebrikler sayın Başkanım.
  • Meyyit efendiMeyyit efendi1 sa önce
    Helal olsun başkana. Bravo. İstanbuldakiler duyun duyun. Özellikle de İSKİ dekiler..... herkeste kiralık araba... toplasan ne iş yapıyorlar anlamak mümkün değil.
  • TACETTİNTACETTİN55 dk önce
    helal olsun başkana aynısını başkalarındandabekliyoruz
  • Düzgünlere laf yokDüzgünlere laf yok1 sa önce
    CHP içindeki böyle düzgün adamları o pislikten düze çıkarmak lazım, hiç olmazsa bağımsız olsalar!
  • AlimAlim1 sa önce
    CHP li de olsa doğruyu yapana helal olsun demek düşer bütün belediyelerden bu işi temizlemek lazım her belediye başkanı ve diğer kamu görevlileri kendi araçlarını kullansın kardeşim ben avrupadayim daha görmedim Türkiye'deki gibi bir şey .
  • Garip batandaşGarip batandaş1 sa önce
    Akit haber itarafsızlığından dolayı kutluyorum Ayrıca CHP li başkanıda kutluyorum hepsi vatan evladı fakat kamuda müdür veya müdür yardımcıları mahiyetindeki iki memuru alı koyup kendine makam şöför yapan fuzuli gezip sürekli yakıt harcayanlar acil önlem alınması gerekir binlercesi
  • Yusuf Yusuf 12 dk önce
    Vatanini seven ve onun için calisan hangi partili olursa olsun bu ulkenin iyiligi için calisan herkezden Allah razi gelsinHelal olsun
  • Levent vuralLevent vural1 sa önce
    Helal olsun, darısı digerlerinin başına, millet zor kanaat kecinirken, o millete hizmet edenlerin pahali araclar ve şöför kullanmalari çok ayıp
  • FATİHFATİH37 dk önce
    Önümüzdeki yerelseçimdeKK bununipiniçeker,yazın bir tarafa ,örnekbir davranış bir vatandaşolaraktebrikederim,,,,
  • muratmurat1 sa önce
    Kamudaki savurganlık onyıllardır var.Yeni mi devletin aklı başına gelmiş.Türibine oynamaktan başka birşey değil.Savurganlığı bizzat oy verdiğim Reis teşvik etti.Papanın uçağı varsa D.İşleri başkanın da olacak diye.Her ilçe başkanının altında A6var.yetmez porche alın.komediye bakın.telefonlarla sınırsız fatura hakkı nasıl bir tutumdur.bizzat meclisin kendisi savurganlıkta zirve yapıyor.ne demekmiş sınırsız km hakkı.
  • MagdurMagdur1 sa önce
    Istanbul buyuksehir tasarruf yapsa bir sehir doyar butun mudurlerin altinda makam arabasi her ay 2.3 depo dizel bedava daire baskanlarini demiyorum 2.3 senede bi araci sifirla son model al Bu makam arabalarina aylik odenen kiralar...vs bla bla bla
  • Sabri GÜÇSabri GÜÇ43 dk önce
    işte milli olmak böyle bir şey bunun Ak Partilisi ya da CHP lisi olmaz..Allah razı olsun..
  • alaettin alaettin 1 sa önce
    CHPde böyle başkanlargenel başkan olmalı ozamanmuhalefet hak ile haraket eder huzurunderecesi mutluluğun derecesi yükselirmilli ve yerli muhalefet böyle olmalı haksızlik yapan başkan da olsahatasını ortaya koyarak öneri ve çözüm YOLU olarak bildiğini deekleyerek muhalefet yapar
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