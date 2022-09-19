CHP'li başkandan kadın personele taciz! Mahkeme karar verdi

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ASKİ Genel Müdürlüğü'nde güvenlik personeli olarak çalışan eşinden ayrılan 39 yaşındaki A.Y., iddiaya göre Mali Hizmetler Daire Başkanı Ümit Aygül (38) tarafından tacize uğradı. Tacizlerden dolayı psikolojisi bozulan ve görevinden istifa etmek zorunda kalan 1 çocuk annesi A.Y. , Ümit Aygül hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığına 'Cinsel saldırı' suçundan şikayette bulundu.

Adana 1. Aile Mahkemesi, Aygül hakkında taciz ettiği kadına "Yaklaşmama ve rahatsız etmeme' cezası verdi. Yaşadıklarını Sabah'a anlatan A.Y., "Tacizlerinden vazgeçmesi için çok yalvardım ama dinlemedi. 'Ya benim olacaksın ya da seni mahvederim' dedi. Yaşadığım tacizi Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a yüzyüze anlattım ama hiç bir şey yapmadı. Kadın olduğu için beni anlar düşüncesiyle genel müdür Nesrin Vursavuş'un kapısını çaldım ama dinlemedi. Tutanak bile tutmayarak dosyası kapattı. CHP yönetimi taciz olayına kılını bile kıpırdatmadı. Kadınlık gururumu ayaklar altına alınmasını sebebiyet verdiler" dedi.

Büyükşehir belediyesine 2014 yılında giren ve çeşitli birimlerde çalışan A.Y., 2016 yılında ASKİ binasında görev yapmaya başladı. 2019 yerel seçimlerinden sonra göreve gelen CHP yönetimi A.Y.'yi müdürlüğün çeşitli birimlerine sürgüne gönderdi.

En son puantaj bölümünde görev yapan A.Y., halen görevdeki Mali Hizmetler Daire Başkanı Ümit Aygül tarafından önce sözlü tacizde bulunuldu. Ümit Aygül, daha sonra tacizlerine cep telefonu mesajlarından devam etti. Aygül, A.Y.'ye "Ömrümden ziyan oluyor. Bu benim ki artık sevgi değil saplantı. Sen tanrıçamsın beni baştan yaratan. Sen esirliğimim ve hürriyetimsin. Çıplak bir yaz gecesi gibi yanan etimsin" mesajları attı.

A.Y.'nin olumsuz ısrarlarına rağmen Aygül, tacizlerini sürdürdü. Aygül, A.Y.'ye tacizlerden vazgeçeceğini ve son kez konuşmak isteğini söyledi. Aygül konuşmayı kabul eden Aygül kadını öpmeye çalıştı. A.Y.'nin olumsuz tepki vermesi ve bağıracağım demesi üzerine gitti.

Yaşadığı taciz olayını ASKİ Genel Müdürü Nesrin Vursavuş'a anlatan A.Y,, hiç beklemediği tepkiyle karşılaştı. Genel müdür tacize mağdur kalan kadını dinlemedi ve odasından kovdu. Psikolojisi bozulan A.Y. istifa ettikten sonra Ümit Aygül'ün tacizlerinden dolayı Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Adana 1. Aile Mahkemesi Ümit Aygün'e genç kadına yaklaşmama cezası verdi.

A.Y., "Cep telefonundan bana ahlaksız taciz mesajları attı. Kendisine arkadaşça nasihatlerde bulundum ve olumlu bir karşılık vermedim. Bu durumdan vazgeçmedi. Birkaç gün sonra beni makam odasına çağırdı. Odaya girdiğimde üzgün olduğunu ama beni çok arzuladığını yaptıklarına engel olamadığını söyledi. Şikayetçi olacağımı söyleyince, 'Kapımda onlarca silahlı adamım var, seni rahat bırakmam' diyerek tehdit etti. İsteklerine karşılık vermeyince özel hayatımla ilgili asılsız dedikodular çıkardı. Kumpaslar kurdu, mobbing uyguladı" dedi.

İstifa etmeden önce "Kadındır beni anlar" diyerek genel müdür Nesrin Vursavuş'a başvurduğunu ifade eden A.Y., "Beni hiçbir şekilde dinlemedi ve Ümit Aygül hakkında tutanak bile tutmadı. Bir kadın olarak kurum içinde kadınlık gururumun ayaklar altına alınmasına sebebiyet verdi. Ben de istifa ettim. Ardından da Ümit Aygül hakkında sikayetçi oldum. Koruma kararı aldırmama rağmen hiç bir şey olmamış gibi kayıtsız kalarak Aygül hakkında soruşturma bile açmamışlar. Belediyede birçok kadın bunların tacizine mağdur kalıyor ve ekmeği için ses çıkarmıyorlar. Bu tacizcilere en ağır cezalar verilmeli" diye konuştu.

Kendisine yapılan tacize ses çıkarmayan ASKİ Genel Müdürü Nesrin Vursavuş'un vurdumduymaz tavırlarının kendini yaraladığını da sözlerine ekleyen A.Y., "Yaşadığım tacizi bir türlü unutamıyorum. En son pastanede buluştuğum Büyükşehir Belediye Bakanı Zeydan Karalar'a taciz olayını anlattım. Beni sadece dinleyen başkan hiçbir şey yapmadı. CHP yönetimi yaşadım tacize sesiz kaldı ve kıllarını bile kıpırdatmadı" şeklinde konuştu.

İşte son dönemde kamuoyuna yansıyan ve üzeri kapatılan taciz iddialarından bazıları:

Maltepe CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, genç bir kızı zorla bir restorana kapatarak cinsel istismarda bulundu.

Avcılar'da CHP İstanbul İl Başkanı'nın iki yardımcısı partili bir kadına ahlaksız teklifte bulundu.

Ümraniye'de CHP İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A., partili D.A.'yı taciz etti. Genç kız partiden istafa edip şikâyetçi oldu.

Esenler'de CHP İlçe eski Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, ilçede kadınların partililerce sık sık tacize uğradığını iddia etti.

Şişli Belediyesi'nde yengesini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Eski Başkan Yardımcısı U.G.Y. kollanarak Sarıyer'de görev başladı.

Muğla İl Başkanlığı sekreteri A.E., CHP delegesi olan Mehmet A.'nın tacizine uğradı.

Konya İl Başkanı Avukat Barış Bektaş'ın da yardım çeki vereceğini söyleyip ofisine çağırdığı parti üyesi bir kadını taciz ettiği iddia edildi.

Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, 17 yaşındaki kıza cinsel içerikli mesajlar attı ve elinde olduğunu iddia ettiği görüntüler üzerinden tehdit etti.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde öğretmene cinsel tacizde bulunan CHP İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek ile yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.

Bursa'da, CHP Osmangazi ilçe başkanı Mete Akyolcular, 17 yaşındaki parti üyesi S.G'yi telefonla taciz etti. Akyolcular, S.G.'nin cep telefonuna, "Bana abi deme senden hoşlanıyorum" içerikli mesaj attı. Akyolcular skandalın ortaya çıkması sonrasında 18 Aralık'ta istifa etti.

Malatya: Malatya'da CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği ve hamile bıraktı.

Kırklareli: CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in taviz ettiği 4 kadın çalışan şikâyetçi oldu.