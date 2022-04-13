CHP'li başkandan iğrenç ötesi video

Her fırsatta, dinî değerlere saygılı olduklarını iddia eden CHP'nin gerçek yüzünü gözler önüne seren bir video gündeme bomba gibi düştü. Malatya CHP Gençlik Kolları Başkanı Ozan Kaygusuz ve iki arkadaşının bir radyo kanalında yayınlanan Kur'an-ı Kerim mealiyle ilgili "üzülüyormuş" taklidi yaparak alay etmesine tepki yağdı. Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Kaygusuz görüntüleri hesabından kaldırmak zorunda kaldı.