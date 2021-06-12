CHP'li başkandan gazeteciye skandal hakaret! 'Tayyip'in iti'

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CHP heyeti 9 Haziran'da Bitlis'i ziyaret etti. Aralarında CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın olduğu heyet, şehrin esanf temsilcileri ile bir araya geldi.

Faik Öztrak seyretti

CHP heyetini gazetecilerle birlikte Bitlis Tv muhabiri de takip etti. Bitlis'te CHP'li Öztrak'ı karşılayanlardan Bitlis Ticaret ve Sanayii Odası Başkanı Davut Tezcan, Öztrak ile yürürken Bitlis Tv muhabirine skandal sözlerle hakaret etti. Tezcan, muhabire, "Bir çekilsene, delikanlı, Tayyip'in iti." dedi. Faik Öztrak'ın Tezcan'a hiçbir uyarıda bulunmaması da tepki çekti.