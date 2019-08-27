CHP'li başkandan CHP'li eski başkana suç duyurusu: Belediyeyi organize soymuşlar CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Belediyeyi yakınlarıyla birlikte organize soymuşlar" itirafında bulunarak CHP'li eski başkan Mesut Özakcan'ı eleştirerek suç duyurusunda bulundu.

Aydın'ın Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih Atay, kendisinden önceki dönemde yine CHP'den seçilerek başkanlık yapan, son seçimde aday gösterilmeyince Demokrat Parti'den aday olup kendisine rakip çıkan Mesut Özakcan'ı eleştirdi. Atay, Özakcan'ın ihale yapılmadan mal satın aldığını ya da bazı mallar alınmadan ödeme yaptığını iddia ederek, 'Belediyeyi yakınlarıyla birlikte organize soymuşlar' dedi ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

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