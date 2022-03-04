CHP’li başkandan bomba kadrolaşma itirafı!

Antalya CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, katıldığı bir televizyon programında CHP'li belediyelerdeki kadrolaşmayı itiraf etti. Cengiz, belediyelerde kadro sıkıntısının olmadığını, kime ne kadar kontenjan verileceği konusunda da İYİ Parti başta olmak üzere diğer ittifak ortaklarıyla kavgasız, adaletli bir bölüşmeye gittiklerini itiraf etti. CHP Antalya İl Başkanı Cengiz, konuşmasında, "Benden daha fazla adam alacaksın diye bir sıkıntı yoktur. Kısaca özetleyeyim, büyükşehir belediyemiz 655 kişilik bir ilana çıktı. 7'nci ayda açıklanan tasarruf kararnamesi gereği yeni bir alım yapma şansları yoktur. Emekli olan, istifa eden ya da vefat edenlerin yerine, boşalan kadrolara ilana çıkıyorsun. Başvuran kişi sayısı 20 bin kişi ancak burada bizim kontenjanımız açısından bir sıkıntı yoktur. Belediye başkanımızla yaptığımız istişarelerde tabii ki burada İYİ Parti'nin de var, belediye başkanının, meclis üyelerin de var partinin de var. Biz onu adaletli bir şekilde ihtiyaca göre kendi aramızda konuşup hallediyoruz. Orada bir kavgamız dövüşümüz yok" diye konuştu.

İlk itiraf değil

Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz'in kadrolaşma itirafı akıllara CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) kadrolaşma itirafını getirdi. Nas, değerlendirme toplantısında "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti...) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Tepkiler geldi

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas "İşe alınacak personelleri belirlerken CHP, İYİ Parti ve Belediye Başkanı kontenjanları 'ADALETLİ' bir şekilde kavga etmeden bölüşüyormuş. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı da İBB'deki 'ADALETLİ' kontenjan oranlarını vermişti. Hepsi aynı. Yazıklar olsun" derken. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "İşte CHP'nin liyakat anlayışı! Kendi aralarında partizanca bölüşmek" dedi.

Kaynak: Sabah