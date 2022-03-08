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Siyaset CHP'li başkan yardımcısına usulsüzlük ve rüşvetten gözaltı!
Siyaset

CHP'li başkan yardımcısına usulsüzlük ve rüşvetten gözaltı!

CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı C.T, "usulsüzlük ve rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 14:50:00 -
CHP'li başkan yardımcısına usulsüzlük ve rüşvetten gözaltı!

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy belde Belediyesinde "usulsüzlük ve rüşvet" iddialarına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı C.T. gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında C.T. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri C.T'yi Vize ilçesinde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen C.T, burada basın mensuplarına tepki gösterdi. C.T. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Aynı soruşturma kapsamında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ile T.Ö, rüşvet suçundan geçen yıl tutuklanmıştı.

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