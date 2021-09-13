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Siyaset CHP'li başkan ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti
Siyaset

CHP'li başkan ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti

CHP'nin Denizli Buldan İlçe Başkanı Mustafa Akın Başbuğ ile 9 yönetim kurulu üyesi istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 10:15:00 -
CHP'li başkan ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buldan İlçe Başkanı Mustafa Akın Başbuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özel nedenlerle ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Başbuğ, yönetim kuruluyla toplantı yaptığını belirterek "Onlar da 'Biz beraber geldik, beraber gidelim' kararı, aldı. CHP Buldan yönetimi olarak görevimizden istifa ettik. 20 aylık süreçte ilçe yönetiminde beraber çalıştığım, yönetim kuruluma, kadın kollarıma, gençlik kollarıma, meclis üyelerimize partimize ve bana verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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