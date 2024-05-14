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Gündem CHP'li başkan ve 4 zanlı hesap verecek! Teleferik kazasının ilk duruşması 11 Haziran'da
Gündem

CHP'li başkan ve 4 zanlı hesap verecek! Teleferik kazasının ilk duruşması 11 Haziran'da

Yeniakit Publisher
2024-05-14 19:21:00 -
CHP'li başkan ve 4 zanlı hesap verecek! Teleferik kazasının ilk duruşması 11 Haziran'da

Döşemealtı L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulanan CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve diğer 4 sanık, teleferik kazası davasında 11 Haziran’da hakim karşısına çıkacak.

Antalya'da 12 Nisan'da meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralanıp 184 kişinin de mahsur kalmasıyla sonuçlanan teleferik kazasının ilk duruşması 11 Haziran'da görülecek.

12 Nisan'da Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketi ANET tarafından işletilen Sarısu Teleferik Hattı’nda 5 nolu direğin bağlantı noktasından kopması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmış, 184 kişi ise mahsur kalmıştı.

 

36 sayfalık iddianame hazırlandı!

Kazanın ardından aralarında eski ANET Genel Müdürü olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz’ün de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 7 Mayıs 2024 Salı günü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 36 sayfalık iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, Kocagöz ve diğer sanıklar hakim karşısına çıkacağı ilk duruşma tarihi de açıklandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

11 Haziran Salı günü Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak sanıkların "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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