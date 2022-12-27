CHP'li başkan vaat ettiği cemevinin 8 yılda ancak resmini çizebildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 2014 yerel seçimleri arifesinde, kentteki Alevi vatandaşların ibadet edebilmeleri için bir cemevi yaptırmayı vaat etti. Aradan 3 yıl geçtikten sonra 2017'de gazetecilerin karşısına çıkan Türkyılmaz, Siteler Mahallesi'nde bulunan 1011 metrekarelik bir arsayı cemevi ve kültür merkezi yapılması amacıyla Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı'na tahsis ettiklerini duyurdu. Yapılan yer tahsisi için karşılıklı imzalar da atıldı. Ancak proje imza aşamasında kaldı.

ÖNCE SÖZ VERDİ, SONRA...

2019'daki yerel seçimlerde tekrar aday olan Türkyılmaz, bir kez daha cemevi yaptırma vaadinde bulundu. Türkyılmaz seçimi kazandıktan bir ay sonra, MHP Grubu, meclise cemevinin akıbeti ile ilgili verdiği önergede, projenin ne zaman hayata geçirileceğini sordu. Türkyılmaz ise bu defa, "Belediyeler cemevi yapamaz" yanıtını verdi. Proje yine sözde kalırken, yerel seçimlere 15 ay kala, aynı senaryoyu yine sahneye koyan Türkyılmaz, bir cemevi görseli hazırlatıp, sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Çalışmalara başladıklarını" duyurdu.

Türkyılmaz paylaşımının detayında da "Kütüphane, bilgisayar odası, ofisler, ortak kullanım alanları da aynı bölgede hizmet verecek. Cemevi projesi için önümüzdeki günlerde Alevi dernekleri ile bir araya gelerek hazırlanan projeye son şeklini vereceğiz" dedi.

Söz verdiği cemevinin 8 yılda sadece görselini hazırlatabilen Türkyılmaz'a MHP'li meclis üyesi ve grup sözcüsü Bülent Erden'den tepki geldi. Erden, "2014'te ve 2019'da Mudanyalılara cemevi sözü veren Başkan Türkyılmaz, bir kez daha yenilettiği görsellerle söz verdi. Görünen o ki plak yeniden başa saracak. İnşallah başkan bizi bu kez yanıltır" dedi.

Kaynak: Sabah