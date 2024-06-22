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Gündem CHP’li Başkan Üsküdar meydanına göl getirdi
Gündem

CHP’li Başkan Üsküdar meydanına göl getirdi

Yeniakit Publisher
2024-06-22 00:43:00 -
CHP’li Başkan Üsküdar meydanına göl getirdi

CHP'li Üsküdar Belediyesi tarafından hazırlanan reklam afişindeki ayrıntı tepki çekti.

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, CHP'li belediye yönetimi tarafından Kurban Bayramı'nı tebrik eden afişteki göl ayrıntısına dikkat çekti.

Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu görsel tüm billboardlara asılmış ve “burada denizin ne işi var” diyecek tek kişi yok bugün Üsküdar’ı “yönetenler” içinde.

Bırakın sokak sokak, cadde cadde bilmeyi, en merkezi yerini bile bilmeyen, 1 gün bu kadim ilçede ikamet etmemiş bir akıl, ekip… Komik desem komik değil!" yorumunda bulundu.


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