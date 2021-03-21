CHP’li başkan çalışıyor! Tunç Soyer’den heykele ziyaret

İzmir Buca Belediyesi tarafından yaptırılan Bekir Coşkun heykeli, kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı.

Halkın derdini unuttular, heykelin derdine düştüler

Saldırıyı kınayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile birlikte zarar verilen heykeli inceledi.

Yaşananların çok üzücü olduğunu belirten Soyer, "Bu tür saldırılarla ne Bekir Coşkun’un adını ne de onun savunduğu değerleri unutturmak mümkün değil. Biz yaşadığımız müddetçe buna izin vermeyeceğiz. Bunun sonuna kadar savunucusu olacağız. Buca Belediye Başkanımız tekrar zarar görmemesi için bronz bir heykel yaptırmayı planlıyor" dedi.

Heykel yenilenecek

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da "Heykele zarar verebilirsin ama düşünceye zarar veremezsin. Heykeli yenileyeceğiz. Sonrasında da bronz heykelini yapıp parka koyacağız" şeklinde konuştu.