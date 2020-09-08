CHP'li Başkan belediye binasını satışa çıkardı

Hatay’ın Samandağ ilçesinin CHP’li belediye başkanı Refik Eryılmaz, yeni yapılan belediye binasını gerekçe göstererek, yeni bina için paraya ihtiyaç duyduklarından dolayı satılığa çıkarıldığını açıkladı.

Satış için belediye meclisine önerge veren meclis üyesi ve Başkan Yardımcısı Aydın Duran satış için başkana yetki verilmesini talep ederek, yapımı süren belediye binasının 6-7 milyon liraya mal olması beklendiğini ancak maliyetin 10-11 milyonu bulduğunu söyleyerek, Belediye Başkanına yetki verilmesini istedi.

Yetki meclis tarafından verildi

Samandağ Belediye Meclisi’nde yapılan oylalmada 4 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile Belediye Başkanı Refik Eryılmaz’a satış yetkisi verildi.

Samandağ'da sivil toplum kuruluşları alanın yeşil alana çevrilmesini istiyor.